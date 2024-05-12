Шольц: украинцы с видом на жительство и работой смогут остаться в Германии

Украинцы, которые находятся в Германии, имея вид на жительство и работу, смогут оставаться там. На это не влияет стремление Украины возвращать домой проживающих за рубежом людей для участия в войне.

Так вопрос объяснил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает DW. По его словам, правовая ситуация в его стране такова, что проживание там не подвергается сомнению.

Политик также призвал украинцев в Германии трудоустраиваться, поскольку это приводит к безопасности проживания.

"Мы надеемся, что те, кто приехал из Украины, как только они смогут, будут работать. Стоит сказать, что многие уже это делают, но есть еще несколько сотен тысяч тех, кто срочно нужен на рынке труда", – сказал он.

Напомним, что 23 апреля по указанию МИД украинские дипломатические учреждения за рубежом приостановили предоставление услуг мужчинам, которые по возрасту подпадают под действие закона о мобилизации.

Согласно обновленным правилам, паспорта военнообязанным гражданам могут оформить только внутри Украины, а не в иностранных дипучреждениях. То есть мужчины 18-59 лет, проживающие за границей, пока не смогут продлить паспорта, срок действия которых истекает, как и получить новые.

На этом фоне в правительстве Германии заявили, что предоставление или продление украинским беженцам временного вида на жительство в стране не предполагает обязательного наличия у них действующего паспорта. Там главное, чтобы у немецких властей была хоть какая-нибудь возможность установить личность.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время министр иностранных дел Чехии Ян Липовский заявил, что его страна не поддерживает позицию украинских мужчин, пытающихся избежать мобилизации выездом за границу. Однако он признал, что механизмы государства ограничены в вопросе депортации таких людей.

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