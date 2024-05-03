Будет ли депортация: в Чехии сделали заявление по поводу украинцев призывного возраста, которые пытаются избежать мобилизации
Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский заявил, что его страна не поддерживает позицию украинских мужчин, которые пытаются избежать мобилизации выездом за границу. В то же время признал, что механизмы государства ограничены в вопросе депортации таких людей.
Об этом сообщает местный вебпортал Seznam. По его данным, в настоящее время в стране находится 94 643 мужчины 18-65 лет, которые имеют временную защиту в связи с войной в Украине.
"Я понимаю проблему выезда украинских мужчин призывного возраста. Чехия уже давно поддерживает украинских беженцев, и мы принимаем их на своей территории. Но не тех, кто пытается избежать воинской обязанности", – прокомментировал Липовский.
Со своей стороны эксперт по международному праву по юридическому факультету Карлового университета Вера Гонускова пояснила, что у Чехии нет правовых оснований для обязательного возвращения украинских мужчин домой. В частности, государство не может лишить кого-то временной защиты "только потому, что оно так решило".
Вместе с тем правозащитник озвучила теоретический выход из такой ситуации: если военнообязанному присылают повестку, а тот за границей и ее не выполняет, тогда Украина "могла бы привлечь к уголовной ответственности такого гражданина и требовать его экстрадиции за совершение преступления". Другим путем, заявила Гонускова, может быть ограничение граждан Украины за границей в выдаче паспортов, что украинские власти недавно и сделали.
"Каждый украинец, имеющий у нас временную защиту, обязан подтвердить это действительным проездным документом, где он имеет временную защиту. Если он этого не сделает, ему грозит штраф до 5000 крон и возможность административного производства с целью депортации", – отметил спикер чешского Управления внешней полиции Йозеф Урбан.
Со своей стороны журналисты чешского издания напомнили, что срок действия паспорта составляет 10 лет, а потому ожидать массового возвращения украинцев домой "в ближайшем будущем не стоит".
Напомним, что МИД Украины приказал руководителям дипломатических учреждений временно приостановить все консульские действия в отношении граждан призывного возраста. В ведомстве заявили, что это нужно в рамках принятого нового закона о мобилизации, который вступает в силу 18 мая. Так, уже с 23 апреля консульства перестали оказывать услуги украинским мужчинам 18-60 лет. Зарубежные подразделения ГП "Документ" тоже приостановили работу, официально сообщив, что это произошло по техническим причинам. И только вечером 24 апреля было опубликовано постановление правительства, в котором говорится, что мужчины призывного возраста больше не смогут получить загранпаспорта за пределами Украины. К чему могут привести консульские ограничения для украинцев за границей, читайте в материале по ссылке.
Как сообщал OBOZ.UA, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, отметила, что Украина не будет принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за границы. Она добавила, что предоставление гражданами призывного возраста данных ТЦК не приведет автоматически к их мобилизации на фронт.
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