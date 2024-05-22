Шольц раскритиковал план НАТО по созданию бесполетной зоны на западе Украины – Bild

Немецкий канцлер Олаф Шольц подверг критике план НАТО по созданию бесполетной зоны на западе Украины. По его убеждению, это означало бы прямое вовлечение стран Североатлантического союза в войну в Украине. По словам Шольца, эти планы могут превратить Германию в "партию войны" и спровоцировать российского диктатора Владимира Путина на непредсказуемую реакцию.

Об этом Олаф Шольц заявил в ходе выступления на мероприятии Социал-демократической партии Германии в городе Карлсруэ. Его слова цитирует издание Bild.

Никакое решение не должно приниматься "с пеной возле рта", заявил канцлер в Карлсруэ, подчеркнув, что он выступает за "здравомыслие".

Как пишет издание, немецкий канцлер так эмоционально отреагировал на обнародованный Андерсом Фог Расмуссеном план о сближении Украины с НАТО, который он озвучил в рамках подготовки к предстоящему саммиту Альянса в Вашингтоне в середине июля.

План предполагает как можно скорее и теснее связать Украину с ее западными партнерами по НАТО и укрепить ее в войне против России, чтобы мирное решение стало возможным. В нем говорится, что "надежная перспектива членства в НАТО" дает Украине безопасность и показывает России, "что ей ничего не выиграть от войны". Нужно "четкое сообщение России, чта оно должно прекратить войну".

В документе, в частности, предлагается развернуть щит противовоздушной обороны "вдоль западной границы Украины", чтобы "защитить НАТО от атак российских ракет и беспилотников, а также защитить украинские гражданские и военные объекты в четко определенной зоне на западе Украины".

Согласно плану НАТО таким образом может быть разгружена противовоздушная оборона Украины на западе страны, соответственно украинская армия сможет транспортировать собственные системы обороны на фронт и защищать такие города, как Днепр или Харьков от атак российской авиации.

Шольц назвал эти планы "опасными разговорами разжигателей войны". Он напомнил, что в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину уже поднимался вопрос о том, чтобы ввести бесполетную зону.

"Нет никакого здравого смысла в том, чтобы сейчас говорить: давайте все же это сделаем, но, возможно, на 70 или на 100 км. Мы должны сконцентрироваться на поддержке Украины, но мы сами не хотим стать стороной конфликта и не станем ею. Ни мы, ни Европа, ни США", – заявил Олаф Шольц.

Как сообщал OBOZ.UA, своими опасениями стать стороной конфликта немецкий канцлер Олаф Шольц также объясняет свое нежелание предоставить Украине ракеты Taurus. Об этом он не раз заявлял.

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