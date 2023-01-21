Шольц: Путинский империализм не победит, мы не позволим

Империализм, взятый российским президентом Владимиром Путиным на вооружение во внутренней и внешней политике России, не победит. Этому не позволят произойти цивилизованные демократические государства, в первую очередь, Германия и Франция.

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Об этом в своем видеоподкасте KanzlerKompakt 21 января заявил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, пишет "Укринформ". Шольц подчеркнул: несмотря на непростые отношения в прошлом, Париж и Берлин объединились ради защиты общих ценностей.

Шольц подчеркнул, что Европа сейчас едина перед лицом общего вызова. Цель демократических государств – не позволить вернуть времена, когда насилие заменяло политику – а именно в те времена пытается затянуть мир имперская Россия. Именно поэтому президент РФ Владимир Путин должен потерпеть поражение.

"Мы стоим перед общим вызовом. путинский империализм не победит. Мы не позволим Европе вернуться к временам, когда насилие заменяло политику. Мы будем и дальше поддерживать Украину. Вместе. Для защиты нашего европейского проекта мира", - заявил Шольц.

Ведущую роль в этой защите, по мнению федерального канцлера ФРГ, будут играть Германия и Франция. Какими бы сложными ни были отношения между этими двумя государствами на протяжении предыдущих веков, сколько бы войн между ними ни происходило - сейчас все это позади, а франко-германская дружба за последние 60 лет, по его словам, стала "естественной".

Отсчет примирения и перехода от вражды и взаимных оскорблений к сотрудничеству и взаимоподдержке Шольц ведет с момента подписания федеральным канцлером Германии Конрадом Аденауэром и президентом Франции Шарлем де Голлем Елисейского договора, очередную годовщину которого французы и немцы будут встречать 22 января. Это произошло менее чем через 20 лет после завершения Второй мировой войны, во время которой одна страна была агрессором, а вторая - жертвой.

"Раны были далеко не залечены. Но Франция протянула руку немцам в знак примирения. Исторический жест", - заметил Шольц.

Сейчас же, через 60 лет после того "исторического жеста", по словам канцлера, "мирный проект завершен". В настоящее время Германия и Франция являются дружественными друг другу странами и близкими партнерами. Особенно объединяет их то, что под угрозой оказался европейский проект мира на переломе времен и общие ценности, которые страны хотят сохранить, защитить и укрепить.

Напомним, о том, что Россия должна проиграть в своей захватнической войне против Украины, глава немецкого правительства говорит далеко не в первый раз. В частности, об этом Шольц заявлял в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где федеральный канцлер подтвердил поддержку Украины до полной победы. Ведь, уверен Шольц, "чтобы война закончилась, Россия должна проиграть" – и демократические государства должны помочь Украине добиться мира.