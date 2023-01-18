Россия должна проиграть: Шольц в Давосе заявил о поддержке Украины к полной победе

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что целиком выступает на стороне Украины в освободительной войне, развязанной Кремлем. Единственный приемлемый финал для цивилизованных стран: Россия должна проиграть.

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Об этом политик заявил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает немецкий канал NTV. Он заметил, что Германия продолжит снабжать украинскую армию необходимым вооружением.

"Чтобы война закончилась, Россия должна проиграть. Мы будем продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо", – обозначил Шольц.

Также немецкий канцлер подчеркнул, что Берлин сумел избавиться от зависимости от российского газа, в которой много лет находился. Шольц обратился к европейским партнерам, намекнув, что "немецкая скорость" будет взята в качестве примера в будущем.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес планирует присоединиться к своим коллегам из Польши и стран Балтии на встрече в Эстонии, чтобы еще раз попытаться убедить Германию передать Украине немецкие танки Leopard 2. Встреча состоится уже в четверг, 19 января.

Президент Зеленский отреагировал на начало Всемирного экономического форума в Давосе и подчеркнул, что на нем наши партнеры продемонстрировали свою солидарность и поддержку Украине. Россия остается в статусе террориста и представляет угрозу для всего цивилизованного мира.

"Мир слышит Украину в Давосе – там знают, что Россия сделала с Днепром, знают, что террористы делают с Херсоном, Харьковом, с нашим Донбассом и другими территориями, на которые Россия принесла смерть", – подчеркнул гарант.

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