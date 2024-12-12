Шольц попросил Бундестаг включить в повестку дня вотум доверия правительству: когда состоится голосование

Канцлер Германии Олаф Шольц попросил Бунедстаг вынести на голосование вотум доверия главе правительства. Этот вопрос парламентарии ФРГ должны рассмотреть 16 декабря.

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Соответственное письменное представление (согласно ст. 68 Основного закона страны) Шольц подписал утром 11 декабря. Об этом проинформировал спикер федерального правительства Штеффен Гебештрайт на брифинге.

Офис президента Бундестага Бербель Бас уже получил письменную просьбу о выражении доверия федеральному канцлеру.

Перед дебатами и голосованием (назначенными на понедельник, 16 декабря) Шольц намерен сделать заявление по этому поводу.

Немецкие СМИ отмечают: поскольку правительство Шольца лишилось поддержки большинства в Бундестаге, то парламент, скорее всего, откажет кабмину в доверии. При этом сценарии канцлеру придется предложить президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру распустить парламент. Последний должен вынести свое решение в течение 21 дня, передает Deutsche Welle.

Детальнее о политическим кризисе в Германии, из-за чего страну ждут досрочные выборы в Бундестаг 23 февраля 2025 года, можно почитать в нашем материале по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Кандидат в канцлеры Германии и лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц 9 декабря приезжал с визитом в Киев. Целью он называл ознакомление с текущей ситуацией в Украине в контексте полномасштабной войны, развязанной Россией.

– Ранее Фридрих Мерц заявлял, что готов поддержать передачу ВСУ ракет Taurus.

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