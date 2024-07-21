Шольц назвал поддержку Украины вопросом исторической ответственности Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что для его страны поддержка Украины является вопросом исторической ответственности. Для Германии может быть только одно место – на стороне Украины, подчеркнул он.

Видео дня

Об этом Шольц сказал, выступая 20 июля с речью по случаю годовщины неудачного покушения на Адольфа Гитлера, передает Der Spiegel. В ней политик упомянул и Украину, которая дает отпор российской агрессии.

"Из-за нашей ответственности перед собственной историей в этой ситуации для Германии может быть только одно место – на стороне Украины. В 2024 году мы не можем праздновать это 20 июля, не вспоминая о мужественных гражданах Украины, которые более двух лет противостоят преступной российской агрессивной войне", – отметил он.

Шольц также упомянул о российском диктаторе Владимире Путине. Он отметил, что сейчас идет война, "которой российские правители откровенно преследуют цель завоевания Украины и уничтожения ее как суверенной страны". И все это происходит "через 79 лет после окончания Второй мировой войны и 79 лет после вступления в силу Устава Организации Объединенных Наций".

Канцлер призвал граждан Германии быть бдительными в вопросе защиты демократии. Она зависит от участия граждан, их отношения друг к другу с уважением и противостояния всем формам человеконенавистничества и экстремизма.

"Те, кто борется против нашей демократии, всегда будут встречать наше решительное сопротивление", – подчеркнул Шольц.

Как сообщал OBOZ.UA, канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал призыв президента Украины Владимира Зеленского к западным союзникам сбивать российские ракеты и беспилотники над украинской территорией. Он отверг это предложение, подчеркнув, что такие шаги не рассматриваются.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!