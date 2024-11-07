'Нельзя противопоставлять внутренние и внешние потребности': Шольц заявил, что не готов жертвовать поддержкой Украины ради сохранения коалиции

Увольнение министра финансов Германии Кристиана Линднера произошло, среди прочих причин, из-за вопроса поддержки Украины. Как министр, Линднер предлагал канцлеру Олафу Шольцу выбрать что-нибудь одно – либо поддержку Украины, либо социальную поддержку немцев.

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По крайней мере, так канцлер Олаф Шольц объяснил свое решение уволить министра финансов. Он отметил, что в данном случае не может выбирать что-либо одно.

По словам Шольца, Линднер "говорил загадочными словами об увеличении резервов эффективности в системе социального обеспечения" – но за счет самой системы.

"Я не готов финансировать нашу поддержку Украины и инвестиции в нашу оборону за счет социального единства, за счет пенсий, здравоохранения или помощи немцам. Должно быть и то, и другое. Это предложенное "или-или" есть яд. Или безопасность, или сплоченность. Или поддерживайте Украину, или инвестируйте в будущее Германии. Это зерно на мельницу врагов нашей демократии. Но прежде всего это "или-или" абсолютно ненужное, потому что Германия – экономически сильная страна", – отметил Шольц.

Более того, "победа России стоила бы Германии гораздо дороже", подчеркнул глава немецкого правительства.

Это не единственная причина увольнения министра. Однако канцлер ФРГ подчеркнул, что тема поддержки Украины "была важной", а теперь стала еще более важной, потому что на фоне завершения выборов в США "на ФРГ ложится особая ответственность".

Российская агрессия против Украины изменила ситуацию безопасности не только в Европе, но и во всем мире. Все страны, так или иначе, усиливают свою оборону. Это должна делать и Германия, "правительство ФРГ не только имеет право действовать, оно обязано это делать", – добавил Шольц.

Канцлер Германии назвал правильным решением предоставления убежища 1,2 млн украинцев от российских бомб. Он также напомнил, что его страна выделила на военную поддержку Украины уже 30 млрд евро. Потому что это, по определению Шольца, отвечает собственным интересам Германии.

Шольц добавил, что в последние несколько недель в США показали, как сильно разорвана эта страна в политическом смысле.

"Страна, где политические разногласия разрушили дружбу и семьи, где идеология сделала сотрудничество вне политических границ почти невозможной. Это не должно произойти с нами в Германии", - отметил Шольц.

Напомним, что именно министр Линднер хотел упразднить выплаты для беженцев из Украины. Он предлагал отменить стандартные соцвыплаты по безработице ("бюргергельд"), которые украинцы получают на равных с немцами и другими резидентами страны.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Шольц заверил, что Берлин останется одним из крупнейших поставщиков военной помощи Киеву. Он подчеркнул, что сейчас партнеры должны сосредоточиться на том, чтобы у Украины было достаточно вооружения, чтобы продолжать бороться с вторжением российских оккупантов.

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