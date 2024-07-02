Шольц и Туск обсудили план усиления восточного фланга НАТО – DW

Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Польши Дональд Туск на межправительственных консультациях в Варшаве обсудили углубление оборонного сотрудничества между своими странами на фоне российской агрессии. В частности, речь шла об усилении восточного фланга НАТО.

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Об этом пишет Deutsche Welle. Отмечается, что Туск и Шольц провели первые с 2018 межправительственные консультации в Варшаве во вторник, 2 июля.

Эти переговоры проходят в тот момент, когда страны-члены ЕС сталкиваются с растущими вызовами для их безопасности, связанными с войной в Украине.

Издание отмечает, что Олаф Шольц и Дональд Туск обсудили план усиления восточного фланга НАТО. Однако немецко-польский план действий – это скорее декларация намерений и перечень проектов.

Туск признал, что он не содержит много конкретной информации, особенно обороны и сотрудничества в сфере вооружений. Однако для поляков было очень важно фундаментальное заверение немцев в том, что восточный фланг НАТО не отвечает исключительно за собственную оборону.

Олаф Шольц смог развеять сомнения Дональда Туска на этот счет. Однако, кто и как будет финансировать усиление обороны, остается непонятным.

Варшава призывает Берлин принимать более и более быстрые меры по обеспечению безопасности — инвестиции в инфраструктуру, чтобы танки и оружие можно было перемещать легче и эффективнее, и, прежде всего, инвестиции в противовоздушную оборону.

"Немецко-польские правительственные консультации в этом году являются началом с открытым результатом. Остается впечатление: в Польше большое внимание уделяется скорости. Это по двум причинам: ее собственная граница является частью восточного фланга НАТО, поэтому опасность более ощутима", – отмечает издание.

Польша граничит с российским эксклавом Калининградом, а также с союзником Москвы Белоруссией.

Заместитель министра иностранных дел Польши Марек Правда заявил агентству Reuters, что встреча стала "началом разговора в духе обеспокоенности будущим".

"Поскольку у нас геополитический поворот в мире, ЕС больше не является фабрикой правил, а становится сообществом судьбы, и мы должны ответить на это изменение хотя бы какой-либо политикой увеличения военного потенциала", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, НАТО готовит ряд мер по укреплению долгосрочной поддержки Украины в случае, если бывший президент Дональд Трамп победит на выборах в США. Среди планов – командировка высокопоставленного гражданского чиновника в Киев и создание нового командования в Германии.

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