Шмыгаль встретится с генсеком НАТО в Брюсселе: названа дата

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник, 9 февраля, встретятся в штаб-квартире Альянса в Брюсселе (Бельгия).

Визит Шмыгаля анонсировали на сайте НАТО. Ожидается, что совместная пресс-конференция генсека и премьер-министра начнется в 17:45 по киевскому времени.

Из-за пандемии коронавируса представителей СМИ не приглашают в штаб-квартиру для освещения события. Мероприятие будет транслироваться онлайн.

В Альянсе добавили, что журналисты смогут задавать свои вопросы в режиме реального времени с помощью Zoom.

Напомним:

Ранее в интервью американским журналистам президент Владимир Зеленский заявил, что хочет от главы Соединенных Штатов Джо Байдена содействия во вступлении в Северный Альянс. "У меня есть очень простой вопрос: господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО?" – спросил Зеленский.

Он также сказал, что если бы Украина была членом НАТО, то на Донбассе не было бы эскалации. По мнению Зеленского, если США не будут помогать в этом, то и они могут столкнуться с подобным.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 января штаб-квартиру НАТО посетила делегация Вооруженных сил Украины во главе с Главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком. Генерал-полковник поучаствовал в двух заседаниях Военного комитета Северного Альянса на уровне начальников генштабов.