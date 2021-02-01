Зеленский заявил, что с Украиной в НАТО не было бы эскалации на Донбассе

Президент Владимир Зеленский заявил, что если бы Украина была членом НАТО, то на востоке страны, на Донбассе не было бы эскалации. По его мнению, если США не будут помогать в этом, то и они могут столкнуться с подобным.

Об этом он сказал в интервью американскому СМИ Axios, которое транслировалось на канале HBO. В частности, в ответ на слова: если Украине не позволят стать членом Альянса, тогда станет невозможно, чтобы Россия убралась с ее страны.

"Да (тогда США должны были бы защищать украинцев. – Ред.). И это правильно. Потому что мы сейчас защищаем Европу. Мы благодарны ей за ее помощь, за санкции. Благодарны США. Санкции важны, но ими вы не можете вернуть человеческие жизни", – отметил Зеленский.

Ему напомнили, что в 2014 году, когда он не был президентом, администрация США делала незначительные шаги по этому вопросу, но Украине тогда не прислали оружие. К тому же, уточнил журналист, это была администрация Обамы-Байдена, а последний в то время отвечал именно за Украину.

Зеленский указал, мол, у американского президента должны понимать, что сегодня агрессия происходит по отношению к Украине, а уже завтра в такой же ситуации может оказаться любая страна Европы или те же Штаты.

"А кто следующий? Это провокация... Мы говорим не только о вооруженном вмешательстве. Мы имеем дело с информационной войной. И США – один из ярких примеров, как это происходит", – подытожил он.

В другом интервью иноСМИ Владимир Зеленский тоже говорил, что из-за войны и ненависти между Украиной и Россией страна должна двигаться к тому, чтобы стать полноправным членом НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Джо Байден во время разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что намерен продолжать консультации с Альянсом по общим проблемам в сфере безопасности, которые касаются России и других стран.