Шесть вагонов с зерном, следовавших в Украину, сошли с рельсов в Молдове: названа причина

Из поезда, направлявшегося в украинский речной порт, сошли с рельсов сразу шесть вагонов. Всего состав состоял из 61 вагона.

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Об этом сообщает Reuters, случилось ЧС в субботу в Молдове. Причиной стала сильная жара. Из-за этого рельсы ослабли.

"Предварительной причиной аварии является чрезвычайно высокая температура, из-за которой рельсы потеряли свою прочность", – говорится в сообщении молдавской железной дороги.

Также отмечается, что шесть вагонов с зерном сошли с рельсов, когда поезд находился на участке линии Кульма-Чадыр-Лунга и направлялся в Рени, украинский транспортный узел на Дунае.

К слову, молдавские аграрии, традиционно экспортирующие зерновые и масличные культуры в Румынию и Турцию, в этом году готовы экспортировать 800 тысяч тонн сильной пшеницы в объеме 1,2 миллиона тонн.

Как известно, 17 июля Россия объявила о выходе из зернового соглашения. В результате РФ восстановила режим "временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря". Также агрессор начал массированные атаки на порты Украины.

18 июля зерновое соглашение прекратило функционирование. В ЕС осудили действия РФ, в ООН и Турции пообещали "не останавливать усилия", а Украина заявила, что рассчитывает на работу зернового коридора и без России.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 18 июля Россия активизировала атаки в южных областях Украины. Такими действиями РФ пытается добиться изоляции Украины от Черного моря.

С 20 июля Россия объявила все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, перевозящими военные грузы. Таким образом, государство-террорист будет считать их "законной военной целью".

Массированные ракетные удары России по украинским портовым городам только через девять дней привели к уничтожению 180 тыс. тонн зерна. Страна-агрессор продолжает шантажировать весь мир голодом.

В то же время в Кремле задумали вывозить в Африку зерно, которое украли на временно захваченных территориях Украины. "Бесплатное" зерно, которое российский диктатор Путин "пообещал" африканским странам после того, как РФ вышла из "зернового соглашения", будет украдено с захваченных территорий в Запорожье.

30 июля, несмотря на угрозы РФ, три иностранных корабля прорвали морскую блокаду и прибыли в один из украинских зерновых портов в дельте Дуная.