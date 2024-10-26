Шеф NASA хочет расследовать "регулярные разговоры" Маска с Путиным во время войны в Украине

Администратор NASA Билл Нельсон требует провести расследование сообщения о том, что основатель SpaceX Илон Маск и диктатор России Владимир Путин поддерживали "регулярный контакт" с конца 2022 года. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространств предупредило, что контакт Маска с главарем Кремля вызывает опасения по поводу национальной безопасности

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Основатель SpaceX обсуждал с российским диктатором "личные темы, деловые и геополитические проблемы". Об этом сообщает CNN.

В сообщении говорится, что связи SpaceX с NASA и американскими военными могли предоставить Маску доступ к конфиденциальной правительственной информации и данным разведки США.

"Я не знаю, является ли эта история правдой. Я думаю, ее следует расследовать. Если история о том, что между Илоном Маском и президентом России было несколько разговоров, правда, то я думаю, что это будет беспокоить, особенно NASA, Министерство обороны и некоторые разведывательные агентства", – заявил Нельсон.

Стоит отметить, что еще в прошлом году некоторые официальные лица США высказывали опасения в отношении взаимодействия Маска с противниками США, такими как Россия. Однако разведывательное сообщество США опасается расследовать эти взаимодействия, поскольку Маск является гражданином США.

Несколько чиновников Белого дома сообщили, что им не было известно о контакте между Маском и Путиным. Факт переговоров был подтвержден американским СМИ несколькими действующими и бывшими официальными лицами США, Европы и России.

Напомним, в августе федеральный суд Калифорнии постановил раскрыть список владельцев соцсети Х. Илон Маск, ранее отказывавшийся это делать, был вынужден предоставить суду указанный список. Среди акционеров оказались подсанкционные российские олигархи и их дети.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах создаст комиссию по проверке эффективности работы правительства. Он хочет, чтобы ее возглавил Илон Маск.

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