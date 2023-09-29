Госдеп будет работать в интересах нацбезопасности США даже в условиях 'шатдауна', – Блинкен

Уже 1 октября в США может произойти правительственный "шатдаун". Он усложнит работу Госдепартамента. Однако, несмотря ни на что, ведомство приложит максимум усилий, чтобы защитить интересы национальной безопасности.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает Укринформ. Он призвал Конгресс избежать этого негативного сценария.

"Что касается вероятного правительственного "шатдауна", я бы сказал так: прежде всего мы надеемся, что этого не произойдет", – сказал государственный секретарь.

Блинкен не скрывает, что "шатдаун", скорее всего, усложнит всю работу по усилению национальной безопасности.

Видео дня

Кроме того, он ответил, согласится ли администрация США с отказом Конгресса принять пакет помощи нашей стране, который Сенат передал Палате представителей с предложениями во избежание "шатдауна".

"Но я могу просто сказать в общем контексте, что "шатдаун" не должен состояться. Впрочем, если это произойдет, мы сделаем все возможные шаги, чтобы быть уверенными, что мы выполняем по крайней мере свои функции в защиту национальной безопасности", – заявил госсекретарь.

Добавим, "шатдаун" – это временная остановка работы органов американского правительства. Если Конгресс США и Белый дом не успеют согласовать бюджет между собой до 1 октября (в этот день в США наступает новый финансовый год), то в стране начнется шатдаун. То есть работа всех ведомств и органов власти будет приостановлена.

Как сообщал OBOZREVATEL, в американском оборонном ведомстве заявили, что "шатдаун" может повлиять на срок обучения пилотов Сил обороны Украины и обслуживающего персонала на западных современных истребителях F-16.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!