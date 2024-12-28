Накануне досрочных парламентских выборов федеральный канцлер Германии Олаф Шольц теряет политические баллы. В связи с этим его шансы повторно стать главой немецкого правительства стремительно уменьшаются.

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Следовательно, лидер оппозиции Фридрих Мерц стает наиболее вероятным кандидатом на должность следующего канцлера Германии. Об этом сообщает Bild.

Выборы в Бундестаг состоятся 23 февраля 2025 года. После того, как депутаты выразили вотум недоверия канцлеру Шольцу, президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер распустил действующий парламент, заявив, что в сложные времена необходимо иметь "действенное правительство и стабильность в парламенте".

На сегодняшний день основными кандидатами на пост канцлера остаются действующий глава правительства Шольц и лидер оппозиции Мерц. Согласно последним опросам, шансы Шольца на переизбрание сокращаются с каждым днём. Поддержка его Социал-демократической партии составляет лишь 14–16 %, в то время как оппозиционный блок ХДС/ХСС набирает 31–33 %.

Примечательно, что перед выборами 2021 года разрыв между партиями составлял всего 9,5 %, и Шольцу удалось совершить рывок, опередив конкурентов. Однако эксперты считают, что повторить успех сейчас практически невозможно. По словам главы социологического института INSA Хермана Бинкерта, сейчас разрыв между политическими силами слишком велик, чтобы его преодолеть.

По мнению аналитиков, победа Шольца возможна только в случае серьёзных ошибок со стороны Мерца или его партии. В противном случае Шольц, по всей видимости, уступит пост канцлера своему сопернику.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц якобы может посетить Москву с "миротворческой" миссией, чтобы обсудить войну России против Украины. Такое предположение появилось в СМИ, официально планы подтверждены не были.

Ранее сообщалось, что Социал-демократическая партия Германии (которую представляют Олаф Шольц и министр обороны страны Борис Писториус), планирует включить в свою предвыборную программу пункт об отказе поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus. В политсиле считают, что ни Берлин, ни НАТО не должны стать "воюющей стороной".

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