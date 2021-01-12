Сеть покорило видео простого способа закрыть пакет с чипсами или замороженными овощами

Мирослав Семенюк Мир 02:20, 12.01.2021

Тиктокер Филип Куинн из Квинсленда (Австралия) поразил интернет лайфхаком, как закрывать пакеты с замороженными картофельными чипсами или другими овощами.

Он опубликовал видеоинструкцию в своем TikTok (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Куинн разрезал пакет посередине сверху вниз к центру, вместо того, чтобы отрезать верх, как это делают большинство людей.

Таким образом, он смог связать стороны вместе без использования какой-либо резинки или зажима.

В комментариях десятки пользователей отметили, что уловка настолько проста, что они хотели бы знать о ней раньше в своей жизни.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее девушка в TikTok показала, как порезать торт без ножа.

Комментировать
Мир

Смотрите также

Зеленский анонсировал новое решение по тарифам на газ для украинцев

Степанов снова объяснил логику запретов на продажу носков во время локдауна

ВСУ понесли первую боевую потерю в 2021 году: во время обстрела погиб боец

В Украине продолжились протесты из-за роста тарифов на газ. Фото и видео

В Днепре рыбак руками поймал огромного сома. Фото