Сербия разорвала ряд контрактов на закупку российского оружия: что происходит

Минобороны Сербии разорвало последние действующие контракты со страной-агрессором РФ на закупку российского оружия. Причиной этого решения стали европейские санкции против России.

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Об этом в интервью изданию Novosti сообщил начальник генштаба Сербии Милан Мойсилович. Он также выразил надежду, что когда-нибудь "ситуация нормализуется".

"Когда речь идет о поставках вооружений из Российской Федерации, то сейчас это фактически невозможно. Мы пытаемся по дипломатическим каналам найти решение сложившейся ситуации. Мы прекратили ряд контрактов, а некоторые отложили, надеясь, что ситуация в межгосударственных отношениях на глобальном уровне нормализуется", – сказал он.

Военный добавил, что по отношению к агрессии РФ против Украины "Сербия твердо стоит на позиции военного нейтралитета", и его страна "открыта к сотрудничеству с партнерами как на Востоке, так и на Западе".

Впрочем, Сербия привыкла к оружию РФ и не хочет его менять. По словам Мойсиловича, сербская армия пока имеет возможность закупать запчасти для техники советского и российского производства, поскольку они производятся во многих странах мира.

В прошлом году Сербия вместо закупки российских истребителей приобрела 12 французских Rafale за 2,7 млрд евро. Самолеты должны заменить стареющий в стране парк российских МиГ-29. Но, по словам Мойсиловича, это требует переподготовки пилотов "и другие сложные приготовления".

Помимо Сербии, от закупки оружия из России отказалась Индия. Как отмечают в Нью-Дели, планы по совместной разработке и производству вертолетов и истребителей были отложены, а предложение Кремля об аренде атомной подводной лодки отклонено.

Это при том, что до 2013 года Россия обеспечила 76% оружейного импорта Индии. Сейчас он не превышает 30%.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты начали применять на фронте северокорейские САУ Koksan. В сети уже есть видео с этой системой на замаскированной огневой позиции на неопределенном направлении.

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