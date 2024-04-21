Сербия лишается военно-технической зависимости от России: детали нового военного контракта с Францией

Недавно в европейской прессе появилась информация об интересных оборонных договоренностях, ярко иллюстрирующих тенденцию потери российским военно-промышленным комплексом не только потенциальных, но даже традиционных рынков сбыта своей военной техники.

Речь идет о планах Сербии – традиционно пророссийской страны в сфере оборонной политики – отказаться от российских истребителей, которые туда поставлялись еще с советских времен. По словам сербского президента Александара Вучича, официальный Белград рассматривает возможность закупить у Франции 12 многофункциональных истребителей Rafale.

Сербия планирует закупить у Франции современные истребители

Как сообщает Associated Press, президент Сербии Вучич 15 апреля посетил Париж, где встретился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, а также чиновниками министерства обороны Франции и представителями компании Dassault Aviation, производящей истребители Rafale. По словам президента Сербии, он провел с Макроном беседу, в ходе которой они "достигли конкретного соглашения по закупке истребителей Rafale". Кроме того, президент Вучич добавил, что контракты по закупке истребителей будут подписаны в ближайшие два месяца, в присутствии французского президента.

По словам сербского главы государства, закупка этих военных самолетов значительно расширит не только военное, но и экономическое и политическое сотрудничество между Белградом и Парижем. Как заявил президент Вучич, "мы полны решимости приобрести новые самолеты, которые значительно повысят наши боевые возможности". В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон после визита сербского коллеги отметил: "Наши экономические отношения получили реальный толчок... и мы можем пойти дальше. Обсуждение оборонных контрактов и энергетических проектов свидетельствует о политическом доверии и желании расширить наши отношения".

Санкции против России заставляют Сербию обращаться за контрактами к западному ВПК

Как сообщает издание Financial Times, финансовые детали потенциального соглашения не были озвучены, но, по подсчетам журналистов, речь может идти примерно о 3 миллиардах евро. Соответственно, приобретение истребителей Rafale позволит Сербии модернизировать свои военно-воздушные силы, которые в основном состоят из самолетов МиГ-29, производимых еще в СССР, а также старых югославских штурмовиков G-4 и истребителей J-22.

​​​Необходимо отметить, что еще в конце 2021 года Сербия рассматривала возможность продолжить закупки российских боевых самолетов. Однако этому окончательно помешали санкции, введенные после начала вторжения РФ в Украину, более того, они сделали невозможным даже обслуживание существующего парка советских МиГ-29. Еще тогда президент Вучич жаловался на невозможность импорта из России военной техники и запчастей, но настаивал на модернизации военных сил Сербии.

Фактически сейчас руководство Сербии вынуждено или остаться без возможности ремонтировать и восстанавливать советско-российские самолеты, или отдавать предпочтение закупкам западных образцов военной техники у стран НАТО. Президент Вучич сообщил: "Мы полагались на технологии советского типа, но в силу геополитических обстоятельств сейчас даже при желании невозможно покупать их у России".

Сербия уменьшает военно-техническую зависимость от РФ, постепенно переходя под влияние Запада

Итак, планы Сербии по замене собственной боевой авиации с советско-российских на западные модели имеют целый ряд положительных последствий, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

В первую очередь, Россия постепенно теряет контракты на поставку весьма ценной военной техники, а это касается не только поставок самолетов в Сербию, а целого ряда стран, традиционно закупавших российскую военную технику самой широкой номенклатуры на сотни миллиардов долларов. Фактически потери российской армии в войне против Украины настолько велики, что российский ВПК едва успевает их восстанавливать своим производством. В долгосрочной перспективе переход Сербии на западную технику в такой чрезвычайно важной сфере, как авиация, будет означать постепенный, но безальтернативный переход официального Белграда в еще большую военно-политическую зависимость от стран Запада, с одной стороны, и параллельно – уменьшение военно-технической зависимости от России.

Фактически страны НАТО, расширяя военно-техническое сотрудничество с Сербией, получат еще более значимые инструменты влияния на эту весьма неуступчивую страну, которая до сих пор остается потенциально опасной точкой на юге Европы.