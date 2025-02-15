Сенатор США назвал 'ошибкой новичка' заявление Хегсета о невозможности возвращения Украины к границам 2014 года

Глава Комитета Сената США по вопросам вооруженных сил республиканец Роджер Уикер считает, что министр обороны Пит Хегсет допустил "ошибку новичка", когда заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года является "маловероятным". Он сказал, что был озадачен и озабочен таким высказыванием нового главы Пентагона.

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Об этом сенатор-республиканец сказал в интервью Politico на полях Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу, 14 февраля. Он уточнил, что Хегсет отказался от некоторых слов, но не от этой фразы.

"Хегсет будет отличным министром обороны, хотя он не был моим выбором на эту должность. Но в Брюсселе он допустил ошибку новичка… Он отказался от некоторых своих слов, но не от этой фразы", – сказал республиканец.

Уикер отметил, что не знает, кто писал для американского министра речь, хотя это мог быть кто-то вроде пророссийского журналиста Такера Карлсона.

"Все знают… и люди в администрации знают, что нельзя говорить перед первой встречей, на что вы согласитесь, а на что нет", – сказал Уикер.

На фоне переговоров Трампа с Путиным Уикер занял более агрессивную позицию, отвечающую традиционным взглядам республиканцев. Он назвал Путина "военным преступником, который должен сидеть в тюрьме до конца жизни", а также сказал, что Россия "категорически не должна" быть снова принята в G7, на что раньше намекал Трамп.

Политик также призвал США продолжать поставки оружия в Украину, "пока не будет прекращения огня".

Кроме того, сенатор не согласился с высказыванием президента США о том, что угроза расширения НАТО спровоцировала Россию вторгнуться в Украину.

"В этой войне есть хорошие и плохие парни, а россияне – плохие парни. Они вторглись вопреки почти каждому международному праву, и их следует победить. И Украина имеет право на те обещания, которые дал ей мир", – сказал политик.

Уикер был одним из главных сторонников помощи Украине в Сенате и в последние дни оказывал давление на администрацию Байдена, чтобы она увеличила количество вооружений США для украинской армии. Он хотел, чтобы Байден упразднил остановки и снял ограничения, препятствующие Украине использовать оружие для ударов на территории России, и обвинил бывшего президента в "медленных" поставках.

Уикер давно рассматривал российско-украинский конфликт как испытание решимости США, утверждая, что неспособность вооружить Украину может вынудить американские войска участвовать в будущих войнах.

Как сообщал OBOZ.UA, новый министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Вашингтон не считает, что членство Украины в НАТО может стать результатом дипломатических переговоров. Кроме того, он назвал идею возвращения Украины к границам 2014 года "нереалистичной".

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