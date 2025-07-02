Сенат США принял закон Трампа о налогах и миграции: решающим стал голос Вэнса

Во вторник, 1 июля, после трех дней дебатов Сенат США принял "большой и прекрасный" законопроект президента Дональда Трампа о налогах и расходах "One Big Beautiful Bill". Решение приняли минимальным большинством голосов – решающим стал голос вице-президента Джей Ди Вэнса.

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Об этом пишет The Washington Post. Издание отмечает, что теперь законопроект передадут в Палату представителей для окончательного утверждения.

Сенаторы-демократы единодушно выступили против этого законопроекта. К ним присоединились трое сенаторов-республиканцев: Сьюзан Коллинз (Мэйн), Том Тиллис (Северная Каролина) и Рэнд Пол (Кентукки). Остальные представители Республиканской партии отдали голос за.

После подсчета голосов оказалась "ничья" – 50 "за" и 50 "против". Голос вице-президента Джей Ди Вэнса стал решающим в пользу законопроекта.

Стоит отметить, что по Конституции США вице-президент является председателем Сената. Его голос не учитывается при голосовании, но он имеет право голосовать в случае равного распределения голосов. Именно этим правом и воспользовался Джей Ди Вэнс при принятии "великого и прекрасного" законопроекта Трампа.

Чтобы попасть в Овальный кабинет на окончательное утверждение президентом США, законопроект должен преодолеть еще одно препятствие: Палату представителей. Часть консервативных республиканцев уже выразила несогласие с некоторыми положениями документа, что может осложнить его окончательное принятие.

В целом документ предусматривает снижение федеральных налогов, вместе с тем новые расходы на Пентагон и службу пограничной безопасности, а также сокращение государственных программ социального обеспечения, в частности Medicaid, которая предусматривает медицинскую помощь малообеспеченным категориям населения.

Как сообщал OBOZ.UA, американский миллиардер Илон Маск снова сцепился с президентом Дональдом Трампом из-за его "большого и замечательного" законопроекта. Маск назвал документ "безумным" и пригрозил создать собственную политическую партию в случае его принятия. В ответ Трамп предположил, что лишит его дотаций.

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