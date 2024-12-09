Семья Асада за последние годы скупила десятки квартир в Москве стоимостью $40 млн: всплыли подробности

Семья Башара Асада владеет десятками квартир в Москве общей стоимостью свыше $40 млн. По данным Госдепартамента США, семейное состояние оценивается в 2 миллиарда долларов и скрыто на многочисленных счетах, через подставные компании, оффшоры и инвестиции в недвижимость.

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Об этом пишет издание Daily Mail. Теперь семья диктатора, вероятно, будет использовать свои семейные связи и большие активы в Москве, чтобы сохранить комфортную жизнь в изгнании.

Чтобы избежать вывода десятков миллионов долларов из Сирии во время гражданской войны, семья Асада приобрела по меньшей мере 18 элитных квартир в комплексе "Город столиц", расположенном в престижном районе небоскребов Москвы. Этот двухбашневый комплекс стал местом обитания для самых богатых российских бизнесменов, правительственных учреждений, пятизвездочных отелей и международных корпораций.

И, возможно, станет новым приютом для семьи Башара Асада. На снимках квартир виден элегантный интерьер с роскошной отделкой, изысканной мебелью и панорамными видами на Москву.

Также известно, что старший сын бывшего президента Сирийской Арабской Республики учится в аспирантуре Московского государственного университета.

Напомним, свергнутый сирийский диктатор Башар Асад попросил политического убежища в РФ. Он уже находится в Москве вместе с семьей. Российские пропагандисты пишут, что власти России уже предоставили убежище Асаду и членам его семьи.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 декабря в Сирии оппозиционные силы свергли режим Башара Асада, находившегося у власти 24 года. Сирийский лидер вылетел из Дамаска в неизвестном направлении, после чего появились сообщения о якобы авиакатастрофе, но впоследствии стало известно о его намерении бежать в Россию.

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