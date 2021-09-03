Секреты 'Титаника': малоизвестные факты о корабле и его пассажирах. Фото

Британский пароход "Титаник," известный своей трагической историей, затонул в Атлантическом океане больше века назад. Причиной этому стал айсберг, который члены экипажа не заметили вовремя. Всего в катастрофе погибло 1500 человек. 1 сентября 1985 года обломки "Титаника" обнаружили на дне Северной Атлантики.

Издание Insider опубликовало ряд неожиданных фактов о пассажирах "Титаника" и самом корабле. OBOZREVATEL расскажет о самых интересных из них.

• На смотровой площадке всегда должен был стоять кто-то из членов экипажа и сообщать об опасности. Помогали в этом корабельные бинокли. В ночь, когда "Титаник" столкнулся с айсбергом, бинокль не могли достать из шкафа, ведь один из членов команды забыл передать ключи. В следующий раз мир увидел эти ключи на аукционе в 2010 году, где их продали за 130 000 долларов.

Видео дня

• При строительстве "Титаника" погибло 8 человек. Считается, что тогда пароход стал проклятым. В память о погибших в Белфасте, Великобритания, в 2012 году была установлена мемориальная доска.

• Говорят, что несколько мужчин переоделись в женскую одежду, чтобы спастись. Диккенса Бишопа, а также несколько других преследовали слухи, что они слукавили, убегая из корабля в женской одежде. Во время официального свидетельства Диккенс утверждал, что не было распоряжения, которое бы позволяло садиться в шлюпки только женщинам и детям.

• Братья Навратил были единственными детьми, которых спасли без родителей и опекунов. Их назвали "сиротами Титаника", ведь в ту ночь они потеряли отца, который похитил их у матери после развода. Он хотел отвезти мальчиков в Америку к своей новой жене. Через месяц после катастрофы их нашла родная мать благодаря СМИ.

• Энн Элизабет Ишем была одной из 4 женщин из первого класса, погибших в океане. Женщина выпрыгнула из шлюпки, когда ей запретили брать с собой собаку. Позже спасателями было найдено тело Энн, которая обнимала пса в воде.

• Ангар, в котором строился "Титаник", сейчас служит киностудией. В 2007 году его использовали для съемок "Города Эмбер", и с тех пор он был частью многих телешоу и фильмов, включая "Игру престолов".

• Актриса Дороти Гибсон, которая была на борту "Титаника" и выжила, снялась в фильме под названием "Спасенный из Титаника", который вышел в прокат уже через месяц после затопления корабля. На съемки Дороти надела те же вещи, в которых была во время эвакуации.

• Единственная женщина, которая не попала на шлюпки, но выжила - Рода Мэри Аббот. Она хотела спасти сыновей, а когда их не пустили, осталась на палубе до конца. Тела двух мужчин пошли ко дну, а Роду подобрала спасательная лодка.

• Один из поваров, Чарльз Хофин, смог выжить в холодной воде так долго, потому что перед этим выпил много виски. Сообщалось, что он схватил две бутылки спиртного, и это позволило ему спасаться от переохлаждения до двух часов, тогда как большинство людей умерли через 15 минут.

• Несмотря на то, что "Титаник" был крупнейшим кораблем в мире, чтобы найти его обломки понадобилось 73 года. Впервые остатки парохода случайно заметили в 1985 году во время секретной операции в ходе Холодной Войны.

Ранее OBOZREVATEL писал, что были опубликованы интересные факты о сьемках "Титаника".