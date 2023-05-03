'Секретные' места в России сбили с толку пользователей Google Maps. Фото

Всплеск интереса в сети вызвали некоторые засекреченные сервисом Google Map объекты, находящиеся на территории России. Пользователи сети не смогли найти правильное объяснение такой таинственности, но предположили, что скрытые от общественности места могут принадлежать военным.

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Как рассказал The Sun, поклонников rарт Google cмутили несколько российских "тайных мест". А обратили на них внимание из-за цензуры, которая предполагает ретуширование объекта.

В частности, виртуальные путешественники обратили внимание на остров Жанетты в группе островов Де-Лонга в Восточно-Сибирском море, в северо-восточной части Новосибирских островов, который принадлежит России. Он выглядит как черное пятно на цифровой карте поискового гиганта.

Компания не дала никаких объяснений, почему она скрывает ледяной массив суши от посторонних глаз.

"Непонятно, почему остров размыт, хотя есть давние споры о том, принадлежит ли территория России или США", – сказано в статье.

Некоторые теоретики заговора предположили, что это место является идеальным для размещения секретной российской военной базы, поскольку оно находится относительно близко к США и Канаде.

"Google часто блокирует военные объекты в своем инструменте "Карты", включая авиабазы в Германии, ракетные шахты в России и базы в Афганистане", – объяснили авторы материала.

Еще один объект, который вызвал интерес, спрятан глубоко в безымянном лесу в 100 милях к юго-востоку от Москвы.

Спутниковые снимки данного места показывают шестиугольный комплекс, заполненный десятками складов.

Точное назначение шестиугольника неизвестно. Вся его территория окружена высоким забором.

По данным UrbexUnderground, странное место может быть местом, где российские военные хранят взрывчатку или другое опасное оружие.

Следующее место, которые вызвало интерес у пользователей сети – бывший исправительно-трудовой лагерь ГУЛАГа в Красноярском крае. Он найден на 69°24'19°N 87°38'57°E. Скриншоты показывают выемку, где разобранные здания лежат в кучах серого щебня.

Его показали на картографическом снимке в Reddit, а пользователи Google Maps установили связь с тем, что именно там когда-то было.

Один из онлайн-детективов написал, что это действительно трудовой лагерь.

Другой человек, поинтересовавшийся историей этого места, прокомментировал фотографию соседней улицы к востоку от ГУЛАГа. Они написал: "Это одно из самых депрессивных мест, которые я когда-либо видел".

Как сообщал OBOZREVATEL, пользователи обнаружили на картах Google тайную северокорейскую тюрьму Кехчон.