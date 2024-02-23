Сейм Польши почтил память жертв агрессии РФ и призвал страны НАТО ускорить помощь Украине

В четверг, 22 февраля, Сейм Польши почтил память жертв российской агрессии в войне, которую РФ развязала в Украине и поблагодарил украинский народ за мужество и отвагу. Нижняя палата польского парламента приняла резолюцию о поддержке Украины.

Об этом сообщило польское издание pap.pl. Отмечается, что резолюция была принята путем акламации.

"Присоединяясь к боли семей, лишившихся близких во время боевых действий, Сейм Республики Польша чтит всех солдат, погибших, защищая Украину, и убитых мирных жителей. Осознавая, что Украина не только защищает свои границы, но и сдерживает российский империализм, Сейм Республика Польша благодарит украинского народа и ту часть международного сообщества, которая поддерживает его оборонные усилия, за их мужество и отвагу", – говорится в документе.

В резолюции Сейм Польши осудил действия России и обратился в Международный уголовный суд с призывом привлечь к ответственности всех виновных в военных преступлениях, совершенных РФ в Украине.

"Во вторую годовщину жестокого нападения Российской Федерации на Украину Сейм Республики Польша осуждает действия российских властей и обращается в Международный уголовный суд с просьбой привлечь к ответственности виновных во всех военных преступлениях, совершенных против украинского народа", - говорится в резолюции.

Депутаты Сейма также отметили, что от судьбы Украины сегодня зависит судьба Польши и Европы. Они обратились к правительствам стран НАТО и Евросоюза с призывом усилить поддержку Украины, в частности, обеспечить скорейшую доставку военной техники и боеприпасов.

В польском парламенте выразили особую благодарность полякам, которые помогали и продолжают помогать украинцам.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным соцопроса, большинство поляков опасаются, что Россия может напасть на их страну.

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