'Сделаем Европу снова большой': в Мадриде состоялся саммит ультраправых партий с участием Орбана и Ле Пен. Фото

В субботу, 8 февраля, в Мадриде состоялся саммит ультраправых партий, входящих в третье по величине объединение Европарламента "Патриоты за Европу". В мероприятии приняли участие премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а также неформальный лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

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Об этом сообщает Reuters. Встреча проходила под лозунгом "Сделаем Европу снова большой".

В частности, присутствовавшие на встрече приветствовали возвращение президента США Дональда Трампа к власти.

"Торнадо Трампа изменило мир всего за несколько недель... вчера мы были еретиками, сегодня мы стали мейнстримом", – сказал Орбан перед около 2 тыс. поклонников.

На саммите все спикеры выступали против иммиграции, большинство призывали к новой "Реконкисты", что означает отвоевание контролируемых мусульманами территорий Пиренейского полуострова христианскими королевствами.

Эксминистр финансов Эстонии Мартин Хельме начал митинг после видеообращения лидера оппозиции в Венесуэле Марии Корины Мачадо. Его речь, в которой он критиковал "левых", прервала топлесс-активистка из группы Femen, которая скандировала на испанском "Ни шага назад против фашизма", прежде чем ее выгнали.

Другие обсуждаемые темы включали многочисленные атаки на правых – например, термин "вокизм", который часто требуется с унижением для описания левых политических взглядов по поводу расы, пола и сексуальности. Также критиковали неправительственные организации, занимающиеся спасением мигрантов, а имена Урсулы фон дер Ляен из Европейской комиссии и премьер-министра Испании Педро Санчеса вызвали значительные насмешки.

В своем заявлении правящая Социалистическая партия Испании заявила, что исключает то, что она описывает как "шабаш ультрас", и добавила, что "им не удастся продвинуть свое черно-белое мировоззрение в этой стране".

Несмотря на цель объединить европейских националистов-консерваторов, провозглашенную патриотами, некоторые из более влиятельных партий ЕС в этом лагере отказались присоединиться. Речь идет о партиях "Братья Италии" премьер-министра Италии Джорджии Мелони, "Альтернатива для Германии" и "Право и справедливость" в Польше.

Напомним, 3 февраля стало известно, что венгерский премьер Виктор Орбан выступил с провокационным заявлением и сравнил Украину с Афганистаном. По его мнению, без мирных переговоров с Россией Украина рискует оказаться в состоянии бесконечного конфликта.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Орбан заявил, что российско-украинская война закончится уже в 2025 году. По его мнению, войну удастся завершить мирными переговорами или капитуляцией одной из сторон. В частности, Орбан заявил, что завершение войны будет означать резкий экономический подъем Венгрии.

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