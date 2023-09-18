Сбитый аэростат Китая не вел разведку над США, - Милли

Китайский аэростат был оборудован специальными датчиками для сбора разведывательной информации, однако они оставались неактивными. Он был сбит над Атлантическим океаном в начале февраля 2023 нрда.

Об этом сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли в интервью телеканалу CBS. Воздушный шар направлялся в сторону Гавайев.

"По оценке разведывательного сообщества, и это оценка с высокой степенью достоверности, с помощью этого воздушного шара не было сбора разведывательной информации", — сказал он.

Милли добавил, что воздушный шар направлялся в сторону Гавайев, но ветер на высоте 60 тысяч футов, был слишком сильным, поэтому аэростат отклонился от курса.

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"Я бы сказал, что это был шпионский шар, который, как мы знаем с высокой степенью уверенности, не получал никаких разведывательных данных и не передавал их обратно в Китай", — заявил он.

Напомним, что Государственный департамент США заявил, что сбитый 4 февраля над Южной Каролиной китайский аэростат пролетел над более чем 40 странами и управляется китайскими военными. В устройстве есть оборудование для разведки и сбора данных. Федеральное бюро расследований уже изучает обнаруженные обломки, которые удалось достать из Атлантического океана.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 февраля над территорией Соединенных Штатов зафиксировали передвижение воздушного шара, оборудованного приборами для слежения. В Пентагоне отметили, что, по данным американской разведки, аэростат запустил Китай.

Из-за этого инцидента в Вашингтоне решили отменить визит государственного секретаря США Энтони Блинкена в Пекин, который был запланирован на 5-6 февраля.

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