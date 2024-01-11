Сбежали или погибли: из-за эмиграции и мобилизации в России катастрофа с рабочими, будут привлекать пенсионеров

Незакрытые вакансии в России сегодня исчисляются сотнями тысяч. На нехватку сотрудников жалуется все больше предприятий и компаний в различных отраслях. В настоящее время в России уже не хватает примерно 4,8 млн работников, и с каждым годом ситуация будет ухудшаться.

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Россия из-за демографической ямы, самого большого за последние 100 лет оттока населения за границу и путинской мобилизации, уже приведшей к гибели сотен тысяч россиян, оказалась на пороге катастрофического дефицита рабочих рук.

О том, как страна-агрессор теряет рабочий потенциал, – в материале OBOZ.UA.

Не хватает миллионов, а в будущем – десятков миллионов

По итогам 2023 года у России не хватает примерно 4,8 млн работников. Такой вывод содержится в исследовании Института экономики РАН. Ученые использовали не информацию российской оппозиции, а официальные данные Росстата.

Проблемы с рабочей силой присутствовали в России и раньше, но особенно острыми они стали за прошедшие два года, то есть после начала войны против Украины. Неудовлетворенный спрос на рабочую силу уже стал фактором, тормозящим рост экономики, говорится в исследовании РАН.

Большие проблемы в этом направлении признает и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, отметившая, что дефицит кадров – главная проблема российской экономики.

"Это значит, что в экономике практически не осталось свободных рук, ситуация с кадрами действительно очень острая", – констатировала она.

Аналогичную оценку о влиянии дефицита кадров на промышленность дает и Минпромторг РФ. Сложности для российской промышленности создают не столько нехватка инвестиций или логистические ограничения, сколько дефицит высококвалифицированных специалистов, объясняет первый заместитель главы Минпромторга Василий Осьмаков.

Специалистов не хватает в системе здравоохранения, причем потребность постоянно растет по мере увеличения доли пожилого населения, уже предупреждает Минтруда страны-агрессора.

В перспективе к 2030 году спрос на рабочую силу в России будет только расти, а кадровая потребность экономики составит уже 73,6 миллиона человек. Больше всего сотрудников не будет хватать обрабатывающему производству, транспортной отрасли, здравоохранению и сфере социальных услуг, научной и исследовательской деятельности, IT.

Основная причина – война

Российская компания "Актион Управления" провела опрос "Как на ваш бизнес повлияла частичная мобилизация". В исследовании приняли участие 365 компаний из разных отраслей экономики. 40% опрошенных заявили, что за прошлый год столкнулись с дефицитом квалифицированных кадров, и это самая серьезная проблема. 46% опрошенных сообщили, что в их компаниях одного из сотрудников мобилизовали и отправили в зону так называемой спецоперации в Украину.

В опубликованном в сентябре 2023 года докладе Банка России о состоянии региональной экономики приводятся данные, что 60% предприятий сообщили о нехватке персонала. На нехватку рабочих рук жалуются все из опрошенных – от металлургов до рестораторов, от транспортников до строителей. Причины называются разные, но основная среди них – война в Украине.

Учитывая сумасшедшие потери армии России на фронте, рабочих у агрессора скоро вообще почти не останется. Ведь главная тенденция для россиян на войне в последнее время – резкое увеличение потерь среди людей, привлеченных на фронт по мобилизации, то есть в недалеком прошлом простых работяг. Две трети всех установленных погибших – это те, кто до начала вторжения не был связан с армией: добровольцы, мобилизованные и новобранцы частных военных компаний.

Люди покидают РФ все активнее

В 2022 году Россия пережила две массовые волны миграции: весной после полномасштабного вторжения в Украину и осенью после объявленной Путиным мобилизации. По разным оценкам, с февраля 2022 года из России уехало более 820 000 человек. И этот процесс продолжается и поныне.

Так, в 2023 году россияне начали еще активнее интересоваться возможностью получения иностранного гражданства. За последние три месяца 2023 года количество поисковых запросов "иностранное гражданство" в "Яндексе" от пользователей из РФ держалось на уровне почти 100 000 в месяц. Пиковое значение – 134 832 запроса – этот показатель достиг в ноябре. Это максимальный показатель с начала войны в Украине. Ранее всплеск интереса к иностранному гражданству наблюдался в декабре 2022 года – 103 301 просмотр.

Нынешняя волна эмиграции из России стала самой массовой с 1920-х годов. За первые девять месяцев 2023 года более 68 000 граждан России получили вид на жительство или гражданство других стран. Этот показатель увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Еще 30 тысяч россиян сообщили о наличии документа о праве постоянного проживания в странах Европы, в Турции и СНГ.

Мигранты бегут, пенсионерам приготовиться

Одна из причин дефицита кадров у агрессора – отъезд мигрантов. Многие годы вымирающую страну, которой является Российская Федерация, спасали иностранцы. Сотни тысяч представителей других народов, особенно из Средней Азии, работали на территории РФ. Все изменила полномасштабная война. Российские власти начали давить на мигрантов, чтобы они также участвовали в войне против Украины и шли умирать за Путина.

В последнее время российские военкоматы все активнее охотятся на мигрантов. В рамках кампании "Нелегал-2023" прошли многочисленные рейды на строительстве и в других местах, где часто работают и живут мигранты. Так, во время празднования Нового года только в Санкт-Петербурге полиция задержала около 3000 человек. Эти рейды выходят далеко за пределы своей официальной цели – поиска нелегалов. Выходцам из Средней Азии, ставшим натурализованными российскими гражданами, было приказано явиться на призывные пункты, а нероссийским гражданам выдвинули ультиматум: арест или "добровольная служба" в армии. Конечно, такой ход событий мало кого устраивает, и люди просто бегут из России лишь бы куда.

Еще одна причина оттока мигрантов – экономическая, а именно падение стоимости рубля. Он резко рухнул после февраля 2022 года. Это подорвало привлекательность работы для тех, кто приезжал заработать деньги для своих семей, остающихся на родине.

Однако выход из сложной ситуации, как это всегда происходит в России, решено найти за счет простых россиян. Чтобы унять кадровый голод, с которым столкнулась российская экономика после массовой мобилизации и рекордной за 100 лет волны эмиграции, планируют использовать труд пенсионеров. Такое предложение озвучил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Мол, они с радостью будут работать, чтобы только не сидеть дома.