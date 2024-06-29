18 июня министр обороны Франции Себастьян Лекорню по итогам визита министра обороны Армении Сурена Папикяна сообщил о подписании контракта на поставку французских САУ CAESAR армянской стороне. По сообщениям заместителя директора газеты Le Figaro Жана-Кристофа Бюиссона, речь идет о 36 артсистемах, которые будут поставлены Армении в течение 15 месяцев.

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В военно-техническом сотрудничестве между Арменией и Францией нет ничего удивительного, особенно на фоне намерения Еревана максимально восстановиться после 44-х дневной войны, потери которой до сих пор сказываются на боеспособности армянской армии. Кроме того, правительство Армении взяло курс на замену советских и российских образцов вооружения.

Фактически можно говорить о том, что Армения планомерно намерена создать в войсках артиллерийскую компоненту 155-мм, с последующим вытеснением 152-мм. Но сделать это всецело и в предельно сжатые сроки не сможет, поскольку ни одна страна-производитель артиллерии 155-мм не сможет так быстро удовлетворить ее потребности в нужном количестве как артсистем, так и боеприпасов.

А если две страны?

Ранее Армения заключила контракты с Индией на поставку буксируемой артиллерии 155/52 ATAGS и MArG 155/39. Частично эти поставки должны были компенсировать потери 152-мм 2А36 "Гиацинт-Б" и Д-20, а также заложить основу для дальнейших поставок и в целом вытеснения 152-мм. Но был нюанс.

Дело в том, что ATAGS и MArG - это не мобильная, а незащищенная буксируемая артиллерия, поэтому Ереван вынуждено встал на путь САУ и не удивительно, что в Париже ему вызвались помочь в этом вопросе.

САУ CAESAR весьма неплохой выбор, с учетом ее богатого опыта участия в реальных боевых действиях и подтверждения высоких характеристик. Прежде всего это высокий показатель точности и дальности – до 40 км снарядом ERFB и до 55 км активно-реактивным.

Отмечу, что приобретение САУ CAESAR Арменией это, скажем так, новый этап в выборе качества, а не количества и, условно, имеющихся ограниченных вариантов. То есть, Ереван сейчас делает ставку не просто на галочку в списке приобретенных тех или иных средств, а начинает адекватно оценивать их ТТХ и фнукциональность – например с учетом рельефа и ландшафта местности.

А теперь к средствам поражения, среди которых самым интересным среди всей линейки применяемых САУ CAESAR является снаряд BONUS. Это тандемный боеприпас, с автоматическим обнаружением цели и ускорением ударного ядра при конечном уничтожении объекта.

В целом данная САУ себя отлично проявила в ходе боевых действий в Украине. Поставлялась она украинской армии Францией с мая 2022 года и известно о переданных 30 и всего законтрактованных артсистем в количестве 78.

Именно за САУ CAESAR российские оккупационные войска устраивали в 2022-м году охоту и генерировали целые ИПсО о том, что они ее затрофеили, или о том, что ее им продали военнослужащие Сил обороны Украины. А все потому, что появившаяся САУ CAESAR в Украине первой сразу же показала, насколько она превосходит советскую школу САУ и выкидыши российского военно-промышленного комплекса.

Именно война в Украине популяризировала САУ CAESAR и придала ей второе дыхание в экспортной гонке. С 2023 года Nexter-KNDS получила ряд предложений, расширяющие ее возможности по поставке своей продукции. И вот тут возникает вполне закономерный вопрос: а готово ли производство предприятия к удовлетворению всех потребностей клиентов одновременно?

Поставка Армении 36 артиллерийских систем в течение 15 месяцев - это все-таки отвлечение внимания и ресурса производственных линий на эти 36 артсистем для страны, которая, скажем так, не настолько остро нуждается в данной технике прямо здесь и сейчас.

В Украине в настоящее время ведется самая масштабная и интенсивная война с применением сотен единиц артиллерии ежедневно, десятки из которых уничтожаются с обеих сторон.

И в то время, как Россия имеет возможность расконсервировать оставшиеся в наследство от СССР артсистемы в большом количестве, компенсируя ежемесячно потери практически в ноль, Украина такой возможности не имеет. Позиция исключительно коммерческая – бизнес и ничего больше.

Но помимо всех вышеупомянутых моментов важным является и первоначальное количество заказанных САУ – 36. Такое количество удивительным образом сопоставимо с 36 колесными 152-мм САУ Dana, стоящими на вооружении армии Азербайджана.

Совпадение это или нет, но создается впечатление, что САУ CAESAR для Армении – это не только способ восстановить свою боеспособность, но и создание противовесов азербайджанской номенклатуре вооружений.