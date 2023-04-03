Санна Марин проиграла выборы в Финляндии: глава победившей партии призвал Путина убираться из Украины

Лидер Социал-демократической партии Финляндии и премьер-министр страны Санна Марин проиграла парламентские выборы. Политическая сила действующего главы правительства заняла третье место.

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Опередили социал-демократов правая партия "Национальная коалиция" и ультраправая партия "Финны". Об этом сообщает издание The Guardian.

По результатам выборов, партия "Национальная коалиция" (НКП) набрала 20,8% голосов, а партия "Финнов" набрала 20,1%. В свою очередь политической силе действующего премьер-министра не хватило считанных голосов, чтобы выйти на второе место – 19,9% голосов. Явка избирателей составила 71,9%.

Лидер партии "Национальная коалиция" Петтери Орпо заявил, что получил мандат от избирателей на формирование нового правительства. Вскоре после этого Санна Марин признала поражение.

Глава правительства Финляндии поздравила победителей выборов во время своей послевыборной речи. При этом она отметила, что несмотря на поражение, ее партия СДП набрала "хорошее количество" голосов.

"Это действительно хорошее достижение, несмотря на то, что сегодня я не финишировала первой", – подытожила результаты выборов Марин.

В свою очередь победитель выборов, лидер "Национальной коалиции" Орпо заявил, что вскоре начнется работа над формированием нового правительства и парламентской коалиции. Важно отметить, что в своей речи от упомянул о российской агрессии против Украины.

Орпо заверил, что солидарность скандинавской страны с Киевом останется сильной во время его пребывания в должности премьер-министра. Также он призвал кремлевского диктатора Владимира Путина убирать свои войска из Украины.

"Мы поддерживаем вас, мы с вами. Мы не можем принять эту ужасную войну. И мы сделаем все необходимое, чтобы помочь Украине, украинскому народу, потому что они борются за нас. Это ясно. И послание президенту России Владимиру Путину: убирайтеесь из Украины, потому что вы проиграете", – сказал Орпо.

Напомним, Украина направила правительству Финляндии запрос об обсуждении возможности передачи украинской армии истребителей F-18 Hornet американского производства. С 2025 года финская армия намеревается заменить весь парк этих военных самолетов американскими F-35.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что вопрос о передаче Украине истребителей Hornet не стоит на повестке дня во властных кругах страны. В то же время министр обороны Финляндии Антти Кайкконен добавил, что эти истребители по-прежнему будут нужны его стране в ближайшие годы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Финляндия заявила о передаче Украине уже 14-го пакета военной помощи общей стоимостью 161 млн евро. В его состав войдут, в частности, три танка Leopard 2R, которые используются для разминирования территорий.

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