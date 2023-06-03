Санду на саммите в Молдове не дала Орбану поцеловать свою руку. Видео

Саммит Европейского политического сообщества, который прошел накануне в Кишиневе, не обошелся без казусов. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который перед камерами на красной дорожке хотел проявить свое напускное почтение к молдовской главе Майе Санду, получил дипломатичный, но убедительный отказ.

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Молдовские СМИ показали эпизод, в котором Санду фактически осадила едва ли не лучшего друга диктатора Путина на глазах у всех. В момент приветствия, когда Орбан потянулся к запястью президента, чтобы его поцеловать, она отняла руку (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Орбан, который выглядел так, словно получил оплеуху, оскорбление снес молча и продолжил позировать перед камерами со слегка недоуменным лицом. Санду ни в чем не дискредитировала политический этикет, но дала понять гостю, что его прокремлевским речам в Молдове не рады.

В социальных сетях этот инцидент оживленно обсуждают, посмеиваясь над Орбаном, однако мнения разделились. Есть и те, кто считает, якобы Санду не позволила поцеловать свою руку министру вовсе не потому, что ей неприятна его дружба с фюрером XXI века, а потому что такой жест устарел.

"Это просто сексизм", – пишут они в комментариях.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что недавно Орбан опозорился с очередным пророссийским заявлением. Он считает, что Украине якобы не удастся победить Россию в войне.

"Эмоционально это трагично, все наши сердца с украинцами. Но я говорю как политик, который должен спасать жизни. В этой войне нет шансов выиграть", – заключил политик.

Это мнение возмутило коллективный Запад. Генсек НАТО Столтенберг осадил зарвавшегося премьера Венгрии и указал, что в этой войне Украине не останется одна против оккупантов.

"Я абсолютно уверен, чтоу Украины есть потенциал, есть воля, смелость, но также и у союзников по НАТО есть обязательства, есть решимость поддержать их, чтобы освободить их земли", – сказал он.

Столтенберга поддержали и лидеры Евросоюза: например, Жозеп Боррель подчеркнул, что Киев будет получать помощь от своих партнеров столько, сколько потребуется. Именно поэтому прогнозы Орбана не сбудутся.

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