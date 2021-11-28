Самый жестокий заключенный Британии будет доживать свой век в одиночной стеклянной коробке: что он натворил

Самый опасный заключенный Великобритании серийный убийца Роберт Модсли проведет свой остаток жизни в специальной подземной одиночной камере, изготовленной из стекла и бетона. Преступник, получивший прозвище "Ганнибал" после того, как выел ложкой мозг жертвы, уже провел почти 40 лет в "одиночке", поскольку его признали слишком опасным, чтобы он мог находиться рядом с другими заключенными.

Об этом пишет британское издание The Mirror. Отмечается, что специальную камеру для "Ганнибала" построили в 1983 году.

Роберт Модсли родился в Ливерпуле в районе Токстет, известном высоким уровнем преступности. Роберту было всего 21, когда он совершил свое первое убийство.

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Это произошло в 1974 году. Модсли, в то время подрабатывавший мужской проституцией, зарезал одного из своих клиентов, Джона Фаррелла. Тот показал Роберту фотографии с изнасилованными и избитыми детьми. Это разозлило Модсли и он набросил на шею Джона простыню и придушил его, а потом нанес ножевые удары.

Всего через два дня преступление было раскрыто, а юный убийца арестован. После этого убийства Модсли получил прозвище "Синий" – из-за цвета лица жертвы.

Обследование Роберта Модсли показало, что юноша невменяем, поэтому его отправили в психбольницу Бродмур, которую создали специально для кровожадных психопатов и душевнобольных насильников. В этом заведении была самая надежная в Британии охрана и строжайший режим содержания.

После трех относительно спокойных лет заключения, Модсли в 1977 году вместе с еще одним преступником Дэвидом Чизманом напал на одного из пациентов, проходившего принудительное лечение от педофилии – Дэвида Фрэнсиса.

Модсли с Чизманом забаррикадировались в одной из палат и в течение девяти часов жестоко издевались над Фрэнсисом, замучив его до смерти. Все это время персонал клиники и полиция безуспешно пытались договориться об освобождении заложника.

А когда Модсли с Чизманом наконец-то сдались, то спасать уже было некого – Фрэнсис был расчленен самодельными ножами. Разбитая черепная коробка убитого была пуста, а на месте мозга торчала столовая ложка. Лицо Модсли было измазано кровью жертвы.

После этого жестокого убийства его сочли слишком опасным, чтобы оставлять в Бродмуре, и перевели в тюрьму строгого режима Уэйкфилд.

А уже в следующем году Модсли умудрился устроить в самом охраняемом корпусе тюрьмы кровавую вакханалию. Он сначала порезал ножом и задушил своего сокамерника Солни Дарвуда, отбывавшего срок за серию изнасилований.

Спрятав тело под кроватью, Модсли стал искать в тюремных коридорах свою следующую жертву. Ею стал Билл Робертс, заключенный за сексуальное издевательство над семилетней девочкой. Он зарезал Робертса ножом, а затем разбил его череп, ударяя о решетку.

После этого Модсли спокойно подошел к тюремному охраннику и холодно сказал, что на вечернюю проверку по уважительной причине явится на два человека меньше.

После суда, прибавившего Роберту Модсли еще несколько пожизненных сроков, его на 5 лет закрыли в одинарной камере. Но этого показалось мало и для монстра была создана специальная камера с высоким уровнем безопасности, которую назвали стеклянной клеткой.

Этот бокс из бетона и стекла имеет размеры 5,5 на 4,5 м. В нем отсутствуют окна, выходящие на улицу. Также обеспечен высокий уровень шумоизоляции. Единственной мебелью в камере является стол и стул, изготовленный из прессованного картона, а унитаз и раковина прикручены к полу. Кровать Модсли представляет собой бетонную плиту.

Дверь камеры изготовлена из прочной стали, которая открывается внутрь клетки. В одной из прозрачных стен есть щель, через которую охранники передают Модсли еду и другие необходимые вещи.

При этом Модсли разрешается заниматься физическими упражнениями в течение одного часа в день. Когда он идет на тренажерную площадку, его сопровождают шесть вооруженных до зубов охранников, и у него никогда нет доступа к другим заключенным.

Во время интервью ВВС Модсли пожаловался, что чувствует себя "мучеником" в одиночной камере и утверждал, что его речь пострадала от того, что он никогда ни с кем не разговаривает.

По словам Модсли, заключение натолкнуло его на воспоминания о детстве, когда его регулярно закрывали и избивали.

Кроме него, у родителей было еще 10 детей. Роберта в шестимесячном возрасте и еще троих его старших братьев родители отдали в детский приют, который содержался при католическом монастыре. Там Роберт пробыл до шести лет. Он вспоминает это время как лучшие годы своей жизни, ведь монахини заботились о ребенке, читали ему книги.

Но родители внезапно вспомнили о нем и его братьях и забрали детей из монастырского приюта домой. С этого момента в жизни Роберта наступил настоящий ад. Его регулярно избивали, и он часто терпел дополнительные избиения, чтобы защитить своих братьев и сестер.

Однажды отец запер Роберта в комнате на шесть месяцев, посадив на один хлеб и воду. Также Модсли вспоминает случай, когда пьяный отец изнасиловал его за разбитый стакан.

В 2000 году Модсли попросил смягчить условия своего заключения. Он просил дать ему волнистого попугая, с которым он мог бы общаться. В случае, если в этой просьбе будет отказано, убийца просил дать ему капсулу цианида, чтобы он мог покончить с собой.

Оба запроса были отклонены, и он остался доживать свой век в стеклянной камере, находящейся под тюрьмой Уэйкфилд.