В КНР заявили, что если Президент США ведет санкции против России, Китай даст России заем и больше будет помогать ей в поставках оружия.

Видео дня

А почему? Мы же были уверены, что Китай желает мира, что они поддерживают независимость Украины в ее границах.

Далее текст на языке оригинала.

Крім того, Трамп не бажає нічого особливого.

Він просто бажає: припинення вогню, щоб перестали гинути люди, і початок мирних переговорів.

Хтось вимагає капітуляції Росії?

Хтось вимагає віддати Курську чи Белгородську область Україні?

У Росії ніхто не забирає ні сантиметра її території в 17 млн кв. км.

Трамп тільки спробував врятувати "обличчя"Путіна.

Він пообіцяв цій "блеклій молі", признати Крим, почати знімати санкції.

І тільки за те, що буде припинення вогню і початок переговорів про мир.

Це дійсно його проросійська позиція.

Але Путін виставляє такі нереальні умови, тільки про припинення вогню, і ясно, що Україна не може з ними погодитися.

І тут в мене виникають підозри.

Може це не Путін не бажає, а Сі Цзінпін?

Росія зараз повністю залежить від Китаю.

І Північна Корея є сателітом Пекіна, і в якійсь мірі і Іран.

І може нашому великому "другу" вигідна це війна?

Він розраховує, що чим довше буде війна, тим слабкіше буде і Європа, і Росія, і США?

Йому не потрібна ні перемога України, ні перемога Росії.

Йому потрібен хаос в світі, де Китай буде виглядати стабільною державою.

Правда і Дональд Трамп йому успішно в цьому допомагає, але на даному етапі Китаю вигідна ця війна, і він буде намагатися підтримувати її всіма засобами.

Я думаю, розказувати диктаторським режимам про людські жертви, це все одно, що розмовляти з людожером про цінність людського життя.

Звісно, кредити Китаю можуть продовжувати агонію путінського режиму, але ніяких грошей недостатньо буде у Китаю, якщо будуть введені санкції і Європа перестане економічно підтримувати китайську економіку, купляючи в них продукцію.