Блог | Самый страшный "друг": Китаю выгодна российско-украинская война
В КНР заявили, что если Президент США ведет санкции против России, Китай даст России заем и больше будет помогать ей в поставках оружия.
А почему? Мы же были уверены, что Китай желает мира, что они поддерживают независимость Украины в ее границах.
Далее текст на языке оригинала.
Крім того, Трамп не бажає нічого особливого.
Він просто бажає: припинення вогню, щоб перестали гинути люди, і початок мирних переговорів.
Хтось вимагає капітуляції Росії?
Хтось вимагає віддати Курську чи Белгородську область Україні?
У Росії ніхто не забирає ні сантиметра її території в 17 млн кв. км.
Трамп тільки спробував врятувати "обличчя"Путіна.
Він пообіцяв цій "блеклій молі", признати Крим, почати знімати санкції.
І тільки за те, що буде припинення вогню і початок переговорів про мир.
Це дійсно його проросійська позиція.
Але Путін виставляє такі нереальні умови, тільки про припинення вогню, і ясно, що Україна не може з ними погодитися.
І тут в мене виникають підозри.
Може це не Путін не бажає, а Сі Цзінпін?
Росія зараз повністю залежить від Китаю.
І Північна Корея є сателітом Пекіна, і в якійсь мірі і Іран.
І може нашому великому "другу" вигідна це війна?
Він розраховує, що чим довше буде війна, тим слабкіше буде і Європа, і Росія, і США?
Йому не потрібна ні перемога України, ні перемога Росії.
Йому потрібен хаос в світі, де Китай буде виглядати стабільною державою.
Правда і Дональд Трамп йому успішно в цьому допомагає, але на даному етапі Китаю вигідна ця війна, і він буде намагатися підтримувати її всіма засобами.
Я думаю, розказувати диктаторським режимам про людські жертви, це все одно, що розмовляти з людожером про цінність людського життя.
Звісно, кредити Китаю можуть продовжувати агонію путінського режиму, але ніяких грошей недостатньо буде у Китаю, якщо будуть введені санкції і Європа перестане економічно підтримувати китайську економіку, купляючи в них продукцію.