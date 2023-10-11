Самый большой провал за полвека: в Израиле назвали четыре ключевых ошибки, из-за которых террористы ХАМАС смогли ворваться в страну

Вторжение террористической правоисламистской группировки ХАМАС на территорию Израиля утром 7 октября стало грандиозным провалом израильской разведки МОССАД, что повлекло за собой неподготовленность и растерянность сильнейшей армии Обороны на Ближнем Востоке ЦАХАЛ. Этот факт признают не только независимые эксперты, но и сами представители разведывательных органов, подконтрольные Иерусалиму.

Существует множество факторов, по которым службы, призванные распознавать планы недружественных соседей заведомо, дали маху, однако выделяют среди них предварительно четыре основных. Сотрудники МОССАДа назвали их на условиях анонимности изданию The New York Times.

1. Некачественная работа информационной разведки. Во время подготовки нападения на Израиль в ХАМАС понимали, что главный фактор успеха — неожиданность, поэтому ключевой задачей стало не допустить утечки информации вплоть до ее сокрытия от собственных членов. Большая часть боевиков даже не знала о том, какие штурмовые операции готовятся вплоть до отдачи приказа главарями.

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2. Эффективная дезинформация. Экстремисты ХАМАС знали, какие каналы связи использует МОССАД и поставляли по ним исключительно неправдивые данные, формируя у израильских разведчиков искаженное представление о боевиках и их подготовленности к эскалации. В результате в Иерусалиме рассматривали ХАМАС как субъект, заинтересованный в управлении, который хочет развивать экономику Газы и повышать там уровень жизни.

3. Армия и разведка непомерно доверяли и явно переоценили технологии системы наблюдения на государственной границе. Они казались неприступными, состояла из наземных и подземных барьеров, оборудованных всевозможными датчиками, камерами и сигналами безошибочного уведомления. Однако именно утром 7 октября эта "совершенная" система дала сбой, а может и была умело отключена изнутри – что предстоит еще выяснить. Это привело к тому, что десятки боевиков на экскаваторах, дельтапланах и надувных лодках смогли беспрепятственно проникнуть на военные базы, застать врасплох солдат ЦАХАЛа, спавших на рассвете в своих казармах.

4. Нецелевое распределение регулярных войск обороны. Во время атаки ХАМАС часть командиров израильской армии собрались на одной пограничной базе, которая была захвачена на первом этапе вторжения. Это мощно дарило по взаимодействию в армии, приведя к сотням потерь среди солдат и мирного населения.

Как сообщал OBOZREVATEL, на пятые сутки противостояния на Ближнем Востоке Израиль готовится к началу наземной операции в секторе Газа, а президент США Джо Байден предостерег Иран и его союзников от попыток вмешаться в происходящее.

"Это момент для Соединённых Штатов собраться вместе – скорбеть вместе с теми, кто скорбит. Давайте внесем предельную ясность: в Америке нет места ненависти. Ни против евреев, ни против мусульман, ни против кого-либо. То, что мы отвергаем, – это терроризм. Мы осуждаем неизбирательное зло, как и всегда", – подчеркнул президент США, заверив Иерусалим в непоколебимой поддержке.