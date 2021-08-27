Самую сухую пустыню мира засыпало снегом. Фото и видео

В пустыне Атакама, расположенной в Чили, выпали снежные осадки толщиной почти в 15 см. Подобное явление представляет буквально феномен для местных жителей, поскольку, согласно климатическому поясу, здесь всего пару раз в год моросит дождь.

Об этом сообщило издание NTD, а также пользователи социальных сетей, проживающие в Сальвадоре – городе, который построен в чертах Атакамы. Дети с радостью играют в снежки и катаются по ледяным тропинкам (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Впрочем, синоптики отмечают, что за последние годы смена климата привела к появлению в этой местности снегопадов примерно раз в четыре года, преимущественно в июне. Таким образом, августовский снег удивил всех.

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Отметим, что Атакама - самая засушливая пустыня в мире. В год здесь выпадает не больше 16 мм осадков.

Как сообщал OBOZREVATEL, первые заморозки в Украине наступят уже в октябре. Однако синоптики предупреждают украинцев, что еще нужно готовиться к проливным дождям.