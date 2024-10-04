Самцы соревнуются за самок: двое оленей устроили потасовку в центре Закопаного. Видео

В Закопаном, который называют зимней столицей Польши, двое оленей устроили редкую схватку, чем удивили местных жителей и туристов. В парках города довольно много этих животных, но поразительное сражение оленей произошла в самом центре Закопаного, на улице Ягеллонской.

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Как отмечают в местных пабликах, событие полностью остановило движение на улице и привлекло внимание многих людей. Никто не остался безразличным к такому зрелищу.

Олени в Закопаном, конечно, не живут, а просто приходят в город время от времени. Поэтому это дикие животные, хотя большинство из них не боится ни людей, ни их машин.

Природоведы объясняют, что сейчас длится период гона оленей, когда самцы соревнуются за самок. И такие инциденты, хоть и выглядят эффектно, опасны для животных.

В парках Закопаного часто гуляют стада оленей и ланей с детенышами, что стало обычным явлением для местных жителей. Однако для туристов это может быть не только заманчивой, но и опасной ситуацией. Туристы часто пытаются приблизиться к животным, кормить их и фотографировать.

"Но животные могут внезапно испугаться и стать агрессивными, что может привести к травмам. Паникующий олень может выбежать на проезжую часть и вызвать аварию. Безрассудные поступки, такие как приближение детей к диким животным, могут закончиться плачевно и даже иметь правовые последствия для родителей", – отмечают специалисты Татранского национального парка.

Интересно также, что к кормлению дикие животные быстро привыкают и теряют естественный страх перед людьми. "Это может привести к агрессивному поведению и требованиям пищи от людей", - добавляют знатоки.

Как сообщал OBOZ.UA, в Чернобыльской зоне отчуждения проживают благородные олени, которые очень хорошо чувствуют себя на территории, которую покинули люди. Этим животным всегда восхищаются – его красотой и грацией, однако ночью они могут вызвать страх через свои рога, которые на самом деле являются опасным оружием.

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