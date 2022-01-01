Самой старой женщине в мире исполнится 119 лет: назван секрет долголетия

В воскресенье, 2 января, супердолгожительнице из Японии Канэ Танаки исполнится 119 лет. Согласно Книге рекордов Гиннеса, она является самой старой женщиной в мире на сегодняшний день.

Примечательно, что японка пережила три эпидемии Испанский грипп (1918-1920), эпидемию SARS-CoV (2003-2004), COVID-19, а также две мировые войны, последствия атомной бомбы Нагасаки и даже рак в возрасте 103 лет. Об этом сообщает издание La Repubblica.

Сегодня женщина проживает в доме престарелых в городе Ниигата. Она все еще ведет достаточно активный образ жизни, совершая короткие прогулки по коридорам учреждения. Ее хобби – каллиграфия и математический анализ.

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Женщина питается рисом, рыбой и супом, а также пьет много воды. Такой диеты она придерживается с тех пор, как ей исполнилось 112 лет. Долгожительница не устает повторять, что семья значит для нее все, а крепкий сон - ее секрет долголетия.

В возрасте 103 лет у Танаки диагностировали рак толстой кишки, но благодаря своевременной операции в Токио она выжила. В 2010 году, когда ей было 107 лет, ее сын написал о ней книгу "В хорошие и плохие времена, 107 лет" , в которой рассказывается о ее жизни и долголетии.

Как сообщал OBOZREVATEL. три сестры из штата Канзас, США, пересекли рубеж в 100 лет и поделились с потомками секретами долголетия. Они тоже вспомнили и рассказали свою интересную историю жизни.

Напомним, сестер Умено Сумияма и Коме Кодама, которые родились 5 ноября 1913 года в семье из 13 человек на острове Шодо, признали самыми старыми близнецами в мире.