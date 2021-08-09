'Самого маленького ребенка при рождении' выписали из больницы: девочка родилась весом с яблуко. Фото

Ребенка, которого при рождении назвали самым маленьким в мире, выписали из больницы Сингапура после 13 месяцев интенсивного лечения. Девочка родилась на 25 неделе беременности и весила, как большое яблоко – около 200 г. При этом рост новорожденной составил 24 см.

О том, как врачи спасли недоношенную девочку, сообщил BBC. Издание отмечает, что Квек Ю Сюань родилась в результате кесарева сечения почти на 4 месяца раньше, чем положено.

Матери девочки диагностировали преэклампсию – опасное высокое кровяное давление у беременных, угрожающее жизни как роженицы, так и ребенка.

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По данным Сингапурской национальной университетской больницы (NUH), где девочка родилась, у нее были "ограничены шансы на выживание", но она упорно боролась за свою жизнь.

"Несмотря на все осложнения со здоровьем, она вдохновляла окружающих своей настойчивостью и ростом, что делает ее необычным ребенком и лучиком надежды среди ковид-суеты", – говорится в сообщении больницы.

Теперь, после лечения, Ю Сюань весит 6,3 кг и она достаточно хорошо себя чувствует, чтобы ее выписали. Хотя у девочки все еще есть хроническое заболевание легких и ей понадобится помощь с дыханием дома, врачи уверены, что со временем ребенок окрепнет.

Как сообщал OBOZREVATEL, женщина в течение года родила четырех детей – во время карантина она дважды успела забеременеть.

Ранее, 25-летняя жительница Мали (Западная Африка) успешно родила сразу девять младенцев – пятерых девочек и четырех мальчиков. Роды в Халимы Сиссе принимали в Марокко: именно туда, в специальную клинику, женщину отправила власти Мали. Ей было сделано кесарево сечение.