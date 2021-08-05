Женщина за год родила четверо детей: как на это отреагировал ее муж. Фото

Учительница начальных классов 31-летняя Джессика Причард в течение года родила четырех детей и повергла в шок своего супруга Гарри Уильямса. Во время карантина женщина дважды успела забеременеть.

В мае 2020 года Джессика родила вторую дочь Мию, а спустя 11 месяцев (в апреле 2021 года) в семье появилась тройня – Элла, Джордж и Оливия. Кроме того, у пары есть еще старшая дочь – 8-летняя Молли. Об этом пишет издание Daily Star (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Этот год прошел очень быстро. У нас родился ребенок, а потом еще трое. Самое веселое – это кормить малышей, потому что это надо делать одновременно. Помимо этого, нужно успевать менять подгузники всем троим", – отметила Джессика.

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Женщина узнала о беременности тройней, когда работала в школе. Из-за карантинных ограничений Джессике пришлось делать УЗИ одной, а новость о тройне она сообщила мужу по приезду домой.

"Когда я узнала, то потеряла дар речи. Сначала я не могла в это поверить. Когда я сообщила об этом мужу, то он тоже был шокирован. Сначала он не поверил мне, пока я не показала изображение с УЗИ", – рассказала Джессика.

Женщина подчеркнула, что каждая беременность для нее – это как благословление, поэтому она очень счастлива. На данный момент Джессика и ее муж Гарри живут в большом доме в Шеффилде, Англия.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 25-летняя жительница Мали (Западная Африка) успешно родила сразу девятерых младенцев – пять девочек и четыре мальчика. роды у Халимы Сиссе принимали в Марокко: именно туда, в специальную клинику, женщину отправили власти Мали. Ей было сделано кесарево сечение.