'Самое главное – путь к миру': Кулеба во время визита в Китай указал на угрозы для мира из-за агрессии России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, прибывший накануне с официальным визитом в Китай, провел переговоры с китайским коллегой Ван И. Дипломат заявил, что агрессия России мешает не только развитию нашего государства, но и добрососедским отношениям, в том числе и торговле между Китаем и Европой.

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Поэтому нужно как можно быстрее завершить войну, развязанную РФ, восстановить мир и ускорить восстановление Украины. Об угрозах, возникших перед миром из-за действий государства-террориста, Кулеба говорил в речи перед переговорами. Дипломат подчеркнул, что РФ своей агрессией разрушила мир и затормозила развитие.

"Российская агрессия является препятствием не только для развития Украины. Она также препятствует международной стабильности, развитию добрососедских отношений, в частности развитию торговли между Китаем и Европой", – подчеркнул глава МИД.

Он напомнил, что Украина недавно начала переговоры о вступлении в Европейский Союз – это решение необратимо как для Украины, так и для ЕС.

"Предлагаю сегодня обсудить наши двусторонние отношения, в частности, через призму будущего членства Украины в ЕС и отношений Китая с Европейским Союзом", – обратился Кулеба к Ван И.

Дипломат отметил, что последний раз встречался с китайским коллегой в Мюнхене и каждая их встреча все более содержательна, что является положительной динамикой.

"Сегодня мы проведем основательные и предметные переговоры о двусторонних отношениях, международной повестке дня и самое главное – о пути к миру. Убежден, что справедливый мир в Украине отвечает стратегическим интересам Китая, а роль Китая как глобальной силы мира важна", – отметил министр.

Как пишет Reuters, переговоры Кулебы и Ван И продолжались более трех часов – дольше, чем планировалось.

"Это был очень глубокий и конкретный разговор", – сообщил агентству украинский источник в делегации.

На сайте МИД Китая отметили, что Пекин и Киев должны рассматривать и планировать двусторонние отношения в долгосрочной перспективе. Во время встречи Ван И заявил, что обе страны должны поддерживать связь, добавили в ведомстве.

Также, согласно сообщению, Ван И снова сказал о "кризисе в Украине, который длится третий год", а Китай "всегда был твердо привержен содействию политическому разрешению кризиса".

Как сообщал OBOZ.UA:

– 23 июля Кулеба прибыл в Китай, чтобы обсудить с главой МИД Китая "пути к справедливому миру" и "избегание конкуренции между мирными планами". Это первый визит министра иностранных дел Украины в КНДР с 2012 года.

– Спикер МИД КНР Линь Цзянь прокомментировал удар российских войск по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля. Он цинично заявил, что обе стороны "конфликта" должны проявлять сдержанность и избегать действий, которые могут привести к эскалации.

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