Саммит в Лондоне: на общем фото с ногой Туска заметили что-то странное

Польский премьер-министр Дональд Туск посетил саммит европейских лидеров в Лондоне, инициированный его британским коллегой Киром Страмером. На совместном фото с запада пользователи обратили внимание на его ногу, которая выглядела несколько необычно.

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Нога политика была зафиксирована специальным ортопедическим устройством, которое ограничивает движения в коленном суставе и эффективно после травм. Все потому, что несколько дней назад Туск травмировался во время катания на лыжах со своими внуками.

В соцсети X он рассказал, что пытался научить их этому виду спорта, но неудачно продемонстрировал свои навыки. Как следствие – травмированная нога, костыли и фиксирующий бандаж на ноге.

По словам премьера, это оборудование будет сопровождать его на работе еще несколько дней, поскольку на больничный он не собирался идти. Соответственно, на саммите он с травмированной ногой, но в костюме.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 марта в Лондоне состоялся саммит европейских лидеров, посвященный вопросам системы безопасности на континенте и будущим гарантиям безопасности для Украины. В Великобритании выражали надежду, что эта встреча позволит приблизиться к установлению справедливого и устойчивого мира в украинском государстве.

Премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя результаты саммита в Лондоне, заявил, что "Европа очнулась". Союзники имеют единую позицию по оказанию помощи Украине и укреплению восточной границы НАТО. Он назвал встречу в Лондоне "исторической" и сказал, что она прошла в момент "большого вызова всей Европе, а не только ЕС и Украине".

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