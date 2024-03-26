Самая серьезная ситуация после Второй мировой: в контрразведке Чехии указали угрозы безопасности в Европе

Текущая ситуация с безопасностью в Европе является самой серьезной из времен Второй мировой войны. То, что делают российские солдаты в Украине и палестинские террористы в Израиле, они могут "делать без сожаления" где угодно. Соответственно, Европа должна быть готова к текущим рискам.

Об этом рассказал глава Службы информации и безопасности Чехии Михал Коуделка. Он сегодня в штабе контрразведки в Праге встретился с президентом Петром Павлом. Как сообщает ČTK, Павел стал первым лидером Чехии за 26 лет, посетившим штаб-квартиру контрразведки своей страны.

Коуделка отметил, что было бы ошибкой считать конфликты в Украине или секторе Газа локальными. "Агрессия РФ - наибольшая угроза для всей демократических стран Европы, в том числе для Чехии", - сказал он. В свою очередь президент Павел отметил, что "не удивлен такой информацией".

Среди первоочередных угроз, кроме политики РФ, Коуделка назвал возможность возвращения исламского терроризма в Европу. "Мы не можем недооценивать риск, даже если у нас нет конкретной информации о прямой угрозе безопасности Чехии", – сказал глава контрразведки Чехии.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины за 2023 год ликвидировала 47 агентурных сетей, работавших против национальной безопасности нашего государства. В состав таких групп входили разные изменники, от действующих нардепов до представителей Сил обороны. Глава СБУ Василий Малюк назвал их "настоящими гадюшниками".

А тем временем в Киевской области сотрудники СБУ задержали "крота" ФСБ, который, по информации следствия, пытался устроиться в полицию. Это ему было нужно, чтобы шпионить за "Гвардией наступления" и подразделениями ВСУ

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