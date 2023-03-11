'С вами что-то не так': Кулеба обвинил премию 'Оскар' в лицемерии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил организаторов церемонии вручения кинопремии "Оскар" в лицемерии. Собираясь вручить главную награду премии фильма "На западном фронте без изменений", посвященном событиям Второй мировой войны, они второй год подряд отказывают в возможности выступить на церемонии президенту Украины, защищающейся от российской агрессии прямо сейчас.

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По мнению Кулебы, это свидетельствует, что "что-то не так" с людьми, которые не хотят слышать правду о войне, а предпочитают жить в мире шампанской, красивой одежды и бриллиантов. Об этом глава внешнеполитического ведомства Украины заявил в интервью BILD.

"Я думаю, что если фильм "На западном фронте без перемен" получит "Оскар" за лучший иностранный фильм, а президенту Зеленскому, который воюет, руководит страной, ведёт самую большую войну со времен Второй мировой войны в Европе, не разрешат выступить на "Оскаре", то лучшего примера лицемерия топ-менеджеров и продюсеров в киноиндустрии вы не найдёте", — подчеркнул Кулеба.

Он резко высказался о людях, которые живут в мире, где важно пить шампанское, одевать красивую одежду и бриллианты – и где не осталось места для правды о войне, которая происходит прямо сейчас.

"Слова "смешно" недостаточно, чтобы описать это лицемерие. Я не ставлю под сомнение качество фильма. Я просто хочу сказать, — люди, если вы собираетесь награждать фильм о войне и не понимаете, что именно тогда, когда вы пьёте шампанское, надеваете красивую одежду и бриллианты, кто-то другой не хочет слушать реальную историю о войне, которая происходит здесь и сейчас, то с вами что-то не так", — заявил министр.

Несколькими днями ранее стало известно, что организаторы кинопремии "Оскар" снова отказали Зеленскому в выступлении во время церемонии награждения, которая состоится 13 марта. По данным издания Variety, тему войны в Украине они решили не поднимать во время награждения, как ни странно, по рассовым соображениям.

Источники издания утверждают, что продюсер премии "Оскар" Уилл Пэкер выразил обеспокоенность тем, что война России против Украины получила внимание в Голливуде только из-за того, что её жертвы — "белые". Ведь в это же время, якобы заявил он, игнорируются "войны по всему миру, затрагивающие цветных людей". Сам Пэкер не ответил на запрос Variety.

Киноакадемия отказала Зеленскому в просьбе предоставить ему возможность выступить в ходе церемонии уже во второй раз. Первый отказ последовал в марте прошлого года, когда полномасштабная агрессия РФ только набирала обороты.

С просьбой к организаторам церемонии награждения предоставить слово Зеленскому тогда обращались многие знаменитые актеры, однако они не были услышаны. Поддержку переживающей самую большую войну в Европе со времен Второй мировой войны стране тогда на церемонии выразили минутой молчания и государственной символикой на груди.

Впрочем, не все кинопремии оказались столь же "аполитичными". С начала войны Зеленский выступал на премиях "Золотой глобус" и "Грэмми", Каннском кинофестивале и Берлинале.