С нами весь мир! В разных странах вышли на масштабные акции в поддержку Украины

Во многих странах мира не прекращаются митинги в поддержку украинского народа, который уже девятый день героически борется с российскими оккупантами, которые пришли с войной на территорию Украины. В пятницу, 4 марта, поддержать украинцев вышли тысячи людей в столице Чехии Праге, грузинской столице Тбилиси, в Лиссабоне, Лондоне и Франкфурте.

Люди собирались на главных площадях своих городов и слушали обращение украинского президента Владимира Зеленского. На Вацловской площади в Праге поддержать украинцев собрались 80 тысяч человек.

Они аплодировали главе украинского государства.

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В Тбилиси грузины также выступили против агрессивной политики России и скандировали известную кричалку о Путине. Они высказывали Украине слова поддержки и держали в руках флаги нашей страны.

Десятки тысяч людей в Тбилиси скандировали "Украина!".

Площадь Ремерберг во Франкфурте-на-Майне также была заполнена в этот день. Горожане продемонстрировали свою полную солидарность с Украиной.

Как сообщает издание "Сегодня" митинги также прошли в Ла-Пас, Лиссабоне, Лондоне, Каракасе. "Весь цивилизованный мир с нами!" – сказано в сообщении.

Отметим, что в своем обращении к европейским городам Зеленский подчеркнул, что сейчас Украина борется за демократию и свободу всей Европы. Также глава государства призвал выходить на улицы и выражать столь важную поддержку нашей стране.

"Выходите на улицы. Не молчите. Поддерживайте Украину. Мы боремся за это. Если Украина падет, то падет вся Европа. Вильнюс, Франкфурт, Тбилиси, Братислава, Прага, Львов, Париж. Каждый из вас сегодня – украинец", – заявил он.