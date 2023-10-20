Румыния планирует установить на границе с Украиной современную систему защиты от дронов после инцидентов с 'Шахедами'

Румыния планирует установить на границе с Украиной новейшую технику для противодействия беспилотникам. Соответствующую систему, которую называют самой эффективной в Европе, решили установить после инцидентов с российскими "Шахедами", упавшими на территории Румынии.

Об этом сообщает румынское издание HotNews.ro, ссылаясь на правительственные источники. Ранее премьер-министр Марчел Чолаку во время визита в Киев отметил, что Румыния и Украина разрабатывают "новый подход" для предотвращения возможных атак России на стратегическую инфраструктуру Украины на границе с Румынией.

"Я приехал в сопровождении министра обороны Румынии г-на Ангела Тилвара, который недавно имел очень эффективную коммуникацию с министром обороны Украины. Я твердо убежден, что определенные меры уже приняты вместе", – заявил Марсел Чолаку в среду.

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Он также отметил, что в рамках НАТО Румыния вместе со стратегическим партнером Соединенными Штатами Америки приняли и другие меры по предотвращению подобных инцидентов.

"До этого момента нет никаких признаков того, что это было умышленное нападение Российской Федерации на Румынию, это не было умышленное нападение. У нас будет новый подход, чтобы Российская Федерация не претерпела успеха в этих атаках", – добавил Чолаку.

Ранее президент Румынии Клаус Йоганнис сообщил, что во время телеконференции с президентом США Джо Байденом и лидерами ЕС и НАТО была обсуждена ситуация с беспилотниками, которые упали на территории Румынии после атаки России на Украину. Он отметил, что получил "конкретные" ответы: "наряду с НАТО у нас есть четкое понимание того, как мы увеличим защиту от беспилотников в этом регионе".

Напомним, что Украина и Румыния договорились о строительстве моста на границе. Два государства соединит 261-метровый мост в рамках нового пункта пропуска "Белая Церковь – Сигету Мармацией". Его проложат через реку Тиса до конца 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые украино-румынские проекты. Он отметил, что между Украиной и Румынией произойдет переход на новый уровень стратегического партнерства.

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