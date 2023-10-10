'Очень плодотворный визит в Румынию': Зеленский анонсировал новые украино-румынские проекты. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые украино-румынские проекты. Он отчитался об усилении партнерских отношений между странами после встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и председателями палат румынского парламента.

Об этом стало известно из вечернего обращения главы государства. Зеленский отметил, что между Украиной и Румынией произойдет переход на новый уровень стратегического партнерства.

"Есть хорошие договоренности по оружию. Я не могу сейчас раскрывать всего, но снаряды – плюс, усиление ПВО – плюс. Некоторые вещи еще готовим. Они будут сильными. В Румынии создается Центр подготовки пилотов для F-16, и украинские пилоты будут среди первых, кто будет учиться", – сказал президент.

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Кроме того, он рассказал и о переходе на новый уровень стратегического партнерства между странами.

"По этой политической формулировке – очень четкий смысл. Как сказал мне президент Йоханнис, мы можем полагаться на Румынию. Румыния точно может полагаться на Украину. Мы вместе значительно усилим наш регион. Уже вносим критический вклад в глобальную продовольственную безопасность благодаря сотрудничеству в дунайских портах и на востоке Черного моря. Будет больше сотрудничества. Расширяем наши транспортные коридоры, будет больше рабочих мест и экономических возможностей. Сегодня подписали совместное заявление президентов, очерчивающее, как будем дальше мы двигаться", – заявил глава государства.

Также Зеленский отметил открытие новой ветки железной дороги через Молдову, которая станет новым транспортным коридором.

"Вместе с Молдовой мы двигаемся и к началу переговоров по членству в ЕС – при полной поддержке Румынии. Я благодарен за это. В парламенте Румынии большинство – за нас. Правительство Румынии – уже в ближайшие недели мы готовим совместное заседание чиновников Украины и Румынии", – добавил он.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 10 октября прибыл в румынскую столицу Бухарест для встречи со своим коллегой Клаусом Иоганнисом. Политики обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества государств и поддержку украинского народа на фоне продолжения войны с Россией. Кроме того, главы двух государств договорились об ускорении начала обучения украинских летчиков в Центре подготовки пилотов для F-16, что создается в Румынии.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Зеленский анонсировал работу по решению проблемы мирового терроризма. Кровавые события, развернувшиеся на выходных в Израиле, всколыхнули международное сообщество и могут сказаться на Украине.

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