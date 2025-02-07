'Руки были в наручниках, а лодыжки скованы цепями': депортированные из США в Индию рассказали, в каких условиях их удерживали во время 40-часового рейса

Из США недавно депортировали около сотни мигрантов из Индии, их отправили на родину в военном самолете. В течение всего перелета, который длился 40 часов, людей держали в наручниках, а ноги им сковали цепями.

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Индийцы пожаловались, что от оков их не освобождали даже во время походов в туалет или приема пищи. Об этом пишет CNN со ссылкой на двух собеседников.

Двое мужчин, находившихся в самолете, доставлявшем в Индию индийских мигрантов, рассказали: практически весь 40-часовой перелет американцы держали людей в наручниках.

"Перед тем, как мы вылетели, наши руки были в наручниках, а лодыжки скованы цепями. Мы попросили военных снять их, чтобы поесть или сходить в туалет, но они обращались с нами ужасно и без всякого внимания. То, как они смотрели на нас, я никогда не забуду… Мы ходили в туалет в кандалах. Перед приземлением сняли (оковы) с женщин. Мы это видели. С нас их снимали местные полицейские после того, как мы приземлились", — процитировало издание слова 23-летнего Акашдипа Сингха, прибывшего в Пенджаб в среду вместе со 103 другими депортированными.

Еще один индиец, 35-летний Сухпал Сингх, подтвердил, что кандалы не снимали во время полета, а также при остановке для дозаправки на тихоокеанском острове Гуам.

"Когда мы пытались встать, потому что наши ноги отекли из-за оков, они кричали, чтобы мы садились", – вспоминает мужчина.

Депутаты от оппозиционных политических сил в Индии по возвращении депортированных из США соотечественников устроили в четверг, 6 февраля, акцию протеста у здания парламента страны. Некоторые из них были в наручниках.

Отреагировали на подобное отношение к индийцам и во власти страны. Министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар сообщил членам индийского парламента, что "Индия контактирует с правительством США до того, чтобы возвращаемые депортированные не подвергались плохому обращению во время полета".

С тех пор как администрация Трампа начала использовать для депортации мигрантов военные самолеты, упомянутый перелет стал самым длинным, добавляет CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Издание отметило, что обратилось за комментарием по поводу условий, в которых мигрантов доставляли на историческую родину, к Пентагону, а также в таможенную и пограничную службу США.

Этот случай – не первый за последнее время. В январе мир облетели кадры с закованными в кандалы колумбийскими мигрантами, которых власти США решили депортировать: в таком виде они поднимались на борт самолета, который должен был доставить их в Колумбию.

Напомним, 27 января Трамп подписал закон об аресте и депортации мигрантов, обвиняемых в преступлениях. Так, закон Лейкен Ралли расширил полномочия американских правоохранительных органов по арестам и депортации иммигрантов. Теперь арестовывать, задерживать и депортировать из США будут также мигрантов, которым были предъявлены обвинения в преступлениях, в частности, в краже.

До того же стало известно, что США приостанавливают программы приема мигрантов, включая украинцев.

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