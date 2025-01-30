'Объединил демократов и республиканцев': Трамп подписал закон об аресте и депортации мигрантов, обвиняемых в преступлениях

В среду, 27 января, президент США Дональд Трамп подписал закон Лейкен Ралли, расширивший полномочия американских правоохранительных органов на арест и депортацию иммигрантов. Теперь арестовывать, задерживать и депортировать из США будут также мигрантов, против которых были предъявлены обвинения в преступлениях, в частности, в краже.

Видео дня

Об этом пишет NPR. Церемония подписания прошла в Белом доме.

"Это очень важный закон, сплотивший демократов и республиканцев", – заявил Трамп перед тем, как поставить подпись под документом.

Закон разрешает сотрудникам Службы иммиграционного и таможенного контроля арестовывать и депортировать иммигрантов без документов, если против них предъявлены обвинения в воровстве и других преступлениях.

Кроме того, законодательный акт позволяет генпрокурорам в каждом штате подавать в суд на федеральное правительство из-за недостаточно жесткой иммиграционной политики.

"Это знаковый закон спасет бесчисленное количество невинных американских жизней", – сказал Трамп.

Закон назван в честь медсестры из Джорджии, Лейкен Райли, которую в прошлом году убил венесуэльский иммигрант Хосе Ибарру. Ранее его обвиняли в краже в магазине в Нью-Йорке, однако он был условно освобожден. После убийства Ибарру приговорили к пожизненному заключению без права освобождения. Республиканцы утверждают, что подписанный Трампом закон позволил бы депортировать мигранта раньше и предотвратил бы убийство Райли.

Родители и сестра Райли были в Белом доме на церемонии подписания закона. Мать Райли Эллисон Филлипс выступила с короткой речью, она поблагодарила законодателей и президента за продвижение документа, который носит имя ее дочери.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп намерен депортировать из страны всех иностранцев-антисемитов, включая студентов. Под депортацию попадут все иностранные граждане, участвовавшие в антиизраильских митингах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!