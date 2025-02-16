Рубио провел телефонный разговор с Лавровым: что говорили об Украине

В субботу, 15 февраля, государственный секретарь США Марко Рубио пообщался по телефону с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Их разговор был продолжением диалога американского президента Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

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Об этом сообщили в Государственном департаменте США. Рубио подтвердил приверженность Трампа поиску путей прекращения войны в Украине.

Кроме того, стороны обсудили возможность потенциальной совместной работы над рядом других двусторонних вопросов.

В МИД РФ заявили, что разговор состоялся по инициативе Вашингтона. В российском ведомстве отметили, что Лавров и Рубио очертили настрой на взаимодействие по урегулированию "конфликта вокруг Украины и Палестины".

Также главы внешнеполитических ведомств США и РФ договорились о поддержке канала коммуникации для решения проблем в российско-американских отношениях.

"Главы внешнеполитических ведомств подтвердили готовность совместно работать над восстановлением взаимоуважительного межгосударственного диалога", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 февраля Трамп заявил, что уже не раз разговаривал с Путиным по телефону, чтобы попытаться договориться о прекращении войны в Украине. В Кремле тогда заявили, что не могут "ни подтвердить, ни опровергнуть" информацию о таких контактах.

12 февраля президент США Трамп снова провел беседу с российским диктатором. Во время нее политики, в частности, говорили и об Украине. Трамп назвал диалог "длительным и очень продуктивным". По его словам, они договорились работать вместе – "очень тесно, включая посещение государств друг друга", а также начнут переговоры "немедленно".

После этого разговора с Путиным Трамп провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, он длился около часа.

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