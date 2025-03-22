Рубио обвинил CNN в распространении сплетен: издание опубликовало материал о нем и Виткоффе

Государственный секретарь США Марко Рубио обвинил CNN в распространении сплетен. Это произошло после того, как телеканал опубликовал материал, касавшийся его отношений с ближайшим союзником президента США Дональда Трампа, Стивом Виткоффом.

Видео дня

Об этом Рубио написал в своем аккаунте в соцсети X (Twitter). Он назвал CNN "антитрамповским таблоидом сплетен".

"CNN – это антитрамповский таблоид сплетен, который использует малодостоверные источники, чтобы генерировать клики и пытается создать проблемы", – написал государственный секретарь США.

Он также добавил, что авторы материала являются "жалкими людьми". Также Рубио заверил, что Виткофф является одним из самых близких ему сотрудников.

В материале CNN говорилось, что Рубио лоббировал себе должность главного дипломата США после того, как проиграл выборы на пост вице-президента Трампа Дж. Д. Венсу. В публикации также отмечалось, что Рубио не учел, что в должности госсекретаря его может затмить Стив Виткофф – застройщик и миллиардер, один из ближайших друзей Трампа.

По словам журналистов, Виткофф за два месяца работы в администрации Трампа расширил свое портфолио и фактически стал "параллельным" госсекретарем, имея полное доверие президента.

Один из анонимных источников, близких к ситуации, отметил, что Виткофф "летает по всему миру, играя в госсекретаря", и что у него "100% доверие Трампа". Также было сказано, что Рубио, вероятно, испытывает разочарование по поводу того, что его роль в международных делах стала менее заметной.

Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио отказался отвечать на вопрос, доверяет ли он кремлевскому диктатору Владимиру Путину. Он заявил, что вопрос доверия не релевантен во внешней политике.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!