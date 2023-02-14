'Россию интересует вся Европа': в ГУР рассказали о шпионской сети Кремля на Западе

В странах Европы продолжает активно действовать шпионская сеть РФ. Российские агенты вербуют иностранных журналистов, пытаясь повлиять на общественное мнение европейцев.

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Так, Кремль заинтересован во всей Европе как "зоне влияния". Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк в интервью Iefimerida.

"Одна из основных целей россиян – повлиять на отдельных авторитетных людей в европейских странах, а также на общественное мнение. Поэтому россияне много вкладывают в работу со СМИ", – сказал он.

Сотрудник ГУР отметил, что в Европе "работают" пропагандистские рупоры Москвы, такие как Russia Today, и "более скрытые способы влияния".

Иногда завербованные российскими шпионами журналисты иностранных СМИ идут на работу, только чтобы поговорить с коллегами и повлиять на их мнение в пользу РФ, рассказал Черняк.

Он добавил, что в последнее время агентура РФ сосредоточилась на нейтрализации путей поставки западного вооружения в Украину.

"Россию интересует вся Европа как "зона влияния". Если она подчинит Украину, то не остановится на этом. Она пойдет дальше. И мы знаем, что у Путина были такие планы перед вторжением в Украину. Возможно, они не изменились и сейчас", – сказал представитель ГУР.

Как сообщал OBOZREVATEL, верховный представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что президент РФ Владимир Путин создал мощную индустрию лжи. Он призвал бороться с пропагандой Кремля, чтобы "голос ЕС звучал в мире громче".

Ранее стало известно, что Москва готовит ряд акций в странах Европы с целью создать иллюзию поддержки РФ. Кремль пытается показать недовольство народа санкциями и военной помощью Украине.